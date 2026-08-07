کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: تا فردا هوای گرم در استان ماندگار خواهد بود و از یکشنبه با افزایش رطوبت نسبی، کاهش ۲ تا ۴ درجه‌ای دمای بیشینه پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: امروز تداوم ماندگاری گرمای هوا در استان مورد انتظار است و در محدوده دریای عمان وزش باد جنوب شرقی پیش بینی می‌شود.

او افزود: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری و بعدازظهر احتمال وقوع رگبار پراکنده باران در ارتفاعات استان به ویژه ارتفاعات شرقی دور از انتظار نیست و با توجه به افزایش رطوبت نسبی، شرایط بارشی عصرگاهی ارتفاعات استان در بعدازظهر یکشنبه تقویت خواهد شد.

سی سی پور گفت: با توجه به وزش باد جنوب شرقی بر روی دریای عمان، دریا در این مناطق کمی مواج و در سایر نقاط استان دریا نسبتا آرام پیش بینی می‌شود، شنبه تا دوشنبه نیز دریا با وزش باد جنوب شرقی کمی مواج خواهد بود و توصیه می‌شود تردد شناور‌های سبک صیادی در این مدت با احتیاط بیشتری انجام شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: با توجه به تشدید باد‌های ۱۲۰ روزه در جنوب شرق کشور، وزش شمال شرقی و وقوع گردوخاک در پاره‌ای ساعت ها، در نقاطی از شرق استان محتمل خواهد بود و توصیه می‌شود از تردد‌های غیر ضرور و قرارگیری در معرض نور مستقیم خورشید در ساعت‌های گرم روز خودداری شود.

سی سی پور گفت: تنظیم دما و رطوبت گلخانه‌ها و دامداری‌ها و صرفه جویی در مصرف آب و برق مورد توجه قرار گیرد.