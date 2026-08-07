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استاندار خراسان رضوی گفت: با توجه به تأثیرات کمبود سوخت معادن بر اقتصاد و اشتغال، تمام تلاش ما تأمین سوخت معادن است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، غلامحسین مظفری در نشست بررسی تأمین مواد ناریه و سوخت افزود: در شرایط بحرانی تأمین مواد ناریه و سوخت باید با همکاری دستگاههای مسئول از آسیب به فعالیت معادن و اشتغال موجود جلوگیری کرد و زمینه حفظ و توسعه این ظرفیت فراهم شود.
وی با تأکید بر ضرورت حفظ ظرفیتهای اقتصادی بخش معدن افزود: در شرایط بحرانی تأمین مواد ناریه و سوخت باید با همکاری دستگاههای مسئول از آسیب به فعالیت معادن و اشتغال موجود جلوگیری و زمینه حفظ و توسعه این ظرفیت ایجاد شود.
استاندار خراسان رضوی گفت: با توجه به تماسها و پیگیریهای متعددی که برای رفع مشکلات موجود انجام شده است، تلاش میکنیم ضمن مرور مباحث مطرحشده، هر اقدامی را که برای حل این مشکلات لازم است با همکاری دستگاههای مسئول انجام دهیم.
مدیریت نیاز واقعی سوخت و مقابله با شبکههای غیررسمی
مظفری با اشاره به کمبود تخصیص سوخت به معادن، گفت: اختلاف قیمت قابل توجه میان سوخت در شبکه رسمی و قیمتهای موجود در شبکههای غیررسمی موجب شده است بخش قابل توجهی از درخواستهای ارائهشده برای دریافت سوخت متناسب با نیاز واقعی نباشد و در نتیجه مصرفکنندگان واقعی نیز با محدودیت مواجه شوند.
وی افزود: تا زمانی که دادههای دقیق و روشن درباره میزان مصرف نداشته باشیم، مدیریت مصرف با مشکل مواجه خواهد بود و باید مشخص شود هر یک از مجموعههای معدنی واقعاً به چه میزان سوخت نیاز دارند تا سهمیهها بر اساس نیاز واقعی تخصیص پیدا کند.
استاندار خراسان رضوی گفت: اکنون بخشی از سوخت از شبکه رسمی خارج میشود و حتی در برخی موارد مصرفکنندگان واقعی ناچار میشوند نیاز خود را از شبکههای غیررسمی با هزینه بالاتر تأمین کنند؛ مسالهای که تنها به معادن محدود نیست و در سطح کشور نیز وجود دارد.
مظفری افزود: در شرایط فعلی اصلاح قیمت سوخت راهکار در دسترس یا دستکم راهکاری قابل اجرا در کوتاهمدت نیست و بنابراین باید اطلاعات بسیار دقیق و واقعی از میزان مصرف در اختیار داشته باشیم و بر اساس آن سهمیهها را متناسب با نیاز واقعی مجموعهها تعیین کنیم.
الگوی مدیریت مصرف با استفاده از GPS
استانداری خراسان رضوی با اشاره به تجربه استفاده از سامانههای موقعیتیابی در بخش کشاورزی گفت: با نصب GPS روی تراکتورها و تجهیزات کشاورزی امکان شناسایی و مدیریت دقیقتر مصرف فراهم شده است.
مظفری افزود: در بعضی شهرستانها فرمانداران و تیمهای اجرایی با همکاری بخش کشاورزی موضوع را بهصورت جدی دنبال کردند و در نتیجه صرفهجویی قابل توجهی در مصرف ایجاد شد.
او گفت: این تجربه نشان میدهد اگر اطلاعات مصرف با دادههای شرکتهای پالایشی منطبق شود، میتوان نیازهای واقعی را مدیریت و نیازهای غیرواقعی را از چرخه تخصیص خارج کرد.
بازسازی واحدهای تولیدی و پتانسیلهای منطقه سنگان خواف
معاون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: با توجه به آسیبدیدن برخی واحدهای تولیدی، بازسازی واحدهای آسیبدیده در دستور کار قرار گرفته و پیشبینی میشود این واحدها طی دو ماه آینده بازسازی و نصب شوند.
مدیرعامل شرکت فولاد سنگان نیز در این نشست گفت: نگاه کشور به ظرفیتهای معدنی خراسان رضوی باید تغییر کند، چرا که بخش قابل توجهی از ذخایر سنگآهن کشور در این استان قرار دارد و اگر قرار است در آینده روی خراسان حساب شود، نحوه حمایت و تأمین نیازهای معادن این منطقه نیز باید متناسب با این ظرفیت تغییر کند.
علی رسولیان با اشاره به محدودیت ذخایر سنگآهن در برخی مناطق کشور گفت: در منطقه سنگان هرچه اکتشاف انجام میشود، ذخایر جدیدی با عمق بیشتر شناسایی میشود و میتوان آینده کشور را به این منطقه گره زد.