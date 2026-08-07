واحد جنگ سایبری ارتش ایالات متحده در حال بررسی تعداد غیرمعمول بالای مرگ و میر ناشی از خودکشی در میان پرسنل در طول یک ماه تابستان امسال است.

به گزارش‌ خبرگزاری صداوسیما، پنج نفر که در فرماندهی سایبری ایالات متحده کار می‌کردند یا ارتباط نزدیکی با آن داشتند، بین اوایل ژوئن و اوایل ژوئیه بر اثر خودکشی جان خود را از دست دادند.

این خودکشی ها، قانونگذاران و رهبران نظامی در داخل این فرماندهی مخفی را که هم از سیستم‌های رایانه‌ای ایالات متحده دفاع می‌کند و هم عملیات سایبری تهاجمی علیه کشور‌های خارجی انجام می‌دهد، نگران کرده است.

در این گزارش آمده است که این موارد نگرانی‌های دیرینه‌ای را در مورد سلامت روان هکر‌های نظامی که حجم کار آنها در بحبوحه جنگ‌های بی‌پایان ایالات متحده در سراسر جهان افزایش یافته است، دوباره زنده کرده است.

همچنین گزارش شده است که فرماندهی سایبری ایالات متحده از زمان تأسیس خود در سال ۲۰۱۰ با کمبود مزمن پرسنل واجد شرایط برای نقش‌های کلیدی مواجه است.