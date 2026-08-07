به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سید انتظام سهمگین افزود: توزیع اعتبارات امسال بر اساس مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان انجام شده و نتیجه ماه‌ها کار کارشناسی، هماهنگی فرمانداران، دستگاه‌های اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان است.

وی تصریح کرد: با وجود رشد ۱۱.۲ درصدی اعتبارات، نرخ تورم موجب کاهش ارزش واقعی منابع شده و به همین دلیل، نحوه هزینه‌کرد اعتبارات اهمیت بیشتری از گذشته پیدا کرده است.

سهمگین تاکید کرد: بر سیاست دولت و سازمان برنامه و بودجه، منابع باید به سمت طرح‌هایی هدایت شود که امکان بهره‌برداری از آنها در کوتاه مدت وجود دارد.

وی یکی از مهمترین مشکلات طرح‌های عمرانی را تأخیر در فرآیند‌های اجرایی دانست و افزود: در برخی دستگاه‌ها، پس از ابلاغ اعتبار و مبادله موافقت‌نامه، زمان زیادی برای تهیه نقشه، انجام مطالعات یا برگزاری مناقصه صرف می‌شود و در نتیجه، ارزش واقعی اعتبارات به دلیل تورم کاهش می‌یابد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ادامه داد: در مواردی مشاهده شده که اعتبارات نقدی برای چندین ماه در حساب دستگاه اجرایی باقی مانده، اما مناقصه طرح برگزار نشده که چنین روندی قابل قبول نیست و موجب کند شدن اجرای طرح‌های عمرانی می‌شود.

سهمگین ضعف در مطالعات اولیه را از دیگر عوامل طولانی شدن اجرای طرح‌ها عنوان کرد و گفت: شناسایی نشدن معارضان، استعلام نگرفتن از دستگاه‌های خدمات‌رسان و تغییر مکرر نقشه‌ها در زمان اجرا، از مهمترین دلایل افزایش هزینه‌ها و تأخیر در تکمیل پروژه‌های عمرانی است.

وی افزود: تعامل مؤثر میان دستگاه‌هایی مانند راه، آب، برق، مخابرات، فیبر نوری و میراث فرهنگی می‌تواند از بروز بسیاری از مشکلات اجرایی جلوگیری کند و روند اجرای طرح‌ها را تسریع بخشد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به نقش پیمانکاران در پیشرفت طرح‌های عمرانی اظهار کرد: انتخاب پیمانکاران توانمند و نظارت دقیق دستگاه‌های اجرایی بر اجرای تعهدات آنان، از الزامات موفقیت تکمیل طرح هاست و با پیمانکارانی که بدون توجیه، زمان اجرای طرح‌ها را طولانی می‌کنند، باید مطابق قانون برخورد شود.

سهمگین از آغاز بازنگری در شاخص‌های توزیع اعتبارات استان خبر داد و افزود: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در سال جاری مطالعه جامعی برای اصلاح شاخص‌های توزیع اعتبارات انجام می‌دهد تا منابع بر اساس نیازها، ظرفیت‌ها و اولویت‌های واقعی شهرستان‌ها تخصیص یابد.