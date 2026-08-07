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دومین بخش گفتگوی رئیس‌جمهور با مردم/ دکتر پزشکیان: پیگیری دولت برای افزایش مبلغ کالابرگ ادامه دارد

رئیس‌جمهور گفت: با وجود کمبود ارز و مشکلات موجود، برای افزایش مبلغ کالابرگ و حل این مسئله تلاش می‌کند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۱۶- ۰۸:۵۷
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برچسب ها: رئیس جمهور ، دکتر پزشکیان ، گفتگو با مردم
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