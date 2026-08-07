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سه واحد صنفی متخلف قائمشهر به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قائمشهر از معرفی سه واحد صنفی متخلف به اداره تعزیرات حکومتی خبر داد و گفت: در جریان اجرای گشت مشترک نظارت و بازرسی از ۱۰ واحد فروشگاه مواد غذایی و عرضهکننده فرآوردههای پروتئینی، سه واحد به دلیل تخلفات گرانفروشی و تقلب شناسایی و برای رسیدگی قانونی به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان معرفی شدند.
معصومه صفری اوریمی، از معرفی سه واحد صنفی متخلف به اداره تعزیرات حکومتی خبر داد و گفت: در راستای تشدید نظارت بر بازار و صیانت از حقوق مصرفکنندگان، گشتهای مشترک بازرسی بهصورت مستمر در سطح شهرستان در حال انجام است و با هرگونه تخلف صنفی بدون اغماض برخورد خواهد شد.
وی افزود: در این بازرسیها، نحوه عرضه کالا، رعایت قیمتهای مصوب، درج قیمت، کیفیت کالاهای عرضهشده، صدور فاکتور، موجودی کالا و رعایت ضوابط و مقررات صنفی بهطور دقیق مورد بررسی قرار گرفت.
مدیر جهاد کشاورزی قائمشهر با تأکید بر اینکه نظارت بر بازار کالاهای اساسی بهصورت مستمر و با همکاری دستگاههای نظارتی ادامه دارد گفت: هرگونه تخلف از جمله گرانفروشی، تقلب، کمفروشی، احتکار، عرضه خارج از شبکه، خودداری از عرضه کالا و درج نکردن قیمت، برابر ضوابط و مقررات پیگیری و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.