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مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان گفت: عملیات اجرایی ۴۳ طرح آموزشی، پرورشی و ورزشی استان ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که پیشبینی میشود پیش از بازگشایی مدارس به بهرهبرداری برسند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، یونس بهاروند ایرانیا با اشاره به ۴۳ طرح آموزشی، پرورشی و ورزشی اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان گفت: علاوه بر این طرحها، ادارهکل آموزش و پرورش نیز ۱۸ طرح زیربنایی شامل استخر، سالن امتحانات و فضاهای ورزشی را در دست تکمیل دارد که میانگین پیشرفت فیزیکی آنها بیش از ۹۰ درصد است.
وی افزود: پیشبینی میشود تمامی این طرحها تا هفته دولت و حداکثر تا ۱۵ شهریورماه امسال به بهرهبرداری برسند.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان با اشاره به اقدامات انجامشده در قالب طرح شهید عجمیان اظهار کرد: این طرح امسال به صورت ۱۰۰ درصدی اجرا و تمامی برنامههای پیشبینیشده آن به پایان رسیده است در حالی که سال گذشته بخشی از عملیات تا اوایل مهرماه ادامه داشت.
بهاروند ایرانیا ادامه داد: در قالب این طرح، عملیات شادابسازی و زیباسازی ۲ هزار و ۲۰۰ کلاس درس ۴۲۱ مدرسه انجام و در مجموع ۱۹ هزار و ۷۴۸ کیلوگرم رنگ برای بهسازی فضاهای آموزشی و پرورشی مصرف شد.
وی گفت: همچنین ۹۰۰ رویه کفی و دسته صندلی تعویض و یک هزار متر مربع سرامیک نیز برای مدارس تأمین و نصب شده است.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان با قدردانی از تلاش گروههای اجرایی و تجهیز مدارس گفت: همکاران در بخشهای مختلف با جدیت در حال فعالیت هستند تا تمامی فضاهای آموزشی در بهترین شرایط برای آغاز سال تحصیلی آماده شود.
بهاروند ایرانیا در ادامه بر ضرورت همکاری سایر دستگاهها برای آمادهسازی مدارس تأکیدکرد و افزود: انتظار میرود شهرداریها برای واریز سهم عوارض نوسازی به حساب ادارات آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق اقدام کنند.
وی افزود: همچنین همکاری شهرداریها در زمینه آسفالت، محوطهسازی، توسعه فضای سبز و شادابسازی محیط مدارس نقش مهمی در ارتقای کیفیت فضاهای آموزشی دارد.