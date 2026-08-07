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وزیر علوم، تحقیقات و فناوری کشورمان و وزیر بهداشت و سرپرست وزارت آموزش عالی عراق بر تسریع در اجرای تفاهمنامههای پیشین و گسترش همکاریهای علمی و دانشگاهی میان دو کشور تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در این نشست، انتقال تجربه جمهوری اسلامی ایران در توسعه آموزش عالی با هدف تحقق همزمان «کیفیت» و «کمیت» و پاسخگویی به نیازهای جمعیت گسترده جوانان عراق، از محورهای اصلی گفتوگو بود. همچنین طرفین درباره برنامهریزی برای جذب دانشجویان نخبه عراقی در دانشگاههای ایران و توسعه همکاریهای آموزشی و پژوهشی تبادل نظر کردند.
حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری کشورمان همچنین در ادامه برنامههای سفر خود به عراق، با سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق، دیدار و گفتوگو کرد. در این دیدار، دو طرف با تأکید بر ظرفیتهای گسترده علمی و دانشگاهی ایران و عراق، راهکارهای توسعه روابط علمی، گسترش همکاریهای مشترک پژوهشی و تقویت تعاملات دانشگاهی میان مراکز آموزش عالی دو کشور را بررسی و تبادل نظر کردند.
وزیر علوم کشورمان در دیدار با شیخ همام حمودی، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق نیز با اشاره به جمعیت جوان این کشور گفت: جوانان عراقی ظرفیت بزرگی برای توسعه و آبادانی عراق هستند و فعالسازی این ظرفیت، نیازمند گسترش آموزش عالی، مهارتافزایی و فراهمکردن فرصتهای علمی و پژوهشی است.
وی از آمادگی مضاعف جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد فرصتهای آموزشی و پژوهشی و توسعه همکاریهای دانشگاهی میان دو کشور خبر داد.
وزیر علوم همچنین با تجلیل از میزبانی کریمانه مردم عراق در ایام اربعین و حضور گسترده آنان در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی و خانواده بهشتی ایشان، اظهار کرد: مردم عراق در بدرقه رهبر شهید و خانواده ایشان، حماسهای بینظیر آفریدند. رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق نیز در این دیدار، از اقتدار جمهوری اسلامی ایران و تابآوری مردم ایران تجلیل کرد و گفت: مردم ایران و عراق، یک روح در دو بدن هستند.