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منابع محلی تایلند از وقوع حادثه تیراندازی در مدرسهای در حومه بانکوک، پایتخت این کشور خبر دادند که چندین کشته و زخمی در پی داشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، گزارشهای اولیه حاکی از آن است که دستکم دو نفر در جریان این حادثه جان باختند. یکی از جان باختگان معلم مدرسه و دیگری فرد مظنون است که پسری ۱۴ ساله و دانشآموز کلاس نهم بوده است.
برخی منابع خبری نیز تعداد مجروحان حادثه را تاکنون ۲۰ نفر اعلام کردهاند. با این حال آمار کشته و زخمیها فعلا بر اساس گزارشهای اولیه اعلام شده و احتمال افزایش تلفات وجود دارد.
نیروهای امدادی به محل اعزام شدهاند.
به گزارش بی بی سی، دانشآموزان و کارکنان مدرسه در حال فرار برای رسیدن به مکانی امن دیده شدهاند.
مقامات از عموم مردم خواستهاند از محدوده اطراف مدرسه «دبسیرین» در «نونتابوری» دوری کنند.
پلیس میگوید حادثه هنوز فعال است و در حال حاضر جزئیات بیشتری از حادثه گزارش نشده است.
مدرسه دبسیرین دارای شعبههای متعددی در سراسر تایلند است و از اعتبار آموزشی بالایی برخوردار است.