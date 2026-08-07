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استاندار کرمانشاه با اشاره به ظرفیت های مناسب استان گفت: تاکنون حدود ۱۰۰ ساختگاه برای احداث نیروگاههای خورشیدی شناسایی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی گفت: در شرایط کنونی که کشور با محدودیتهای انرژی مواجه است، تولید برق نه تنها یک ضرورت، بلکه اولویتی راهبردی برای حفظ جریان تولید در بخش صنعت و تأمین آسایش مردم در بخش خانگی محسوب میشود.
استاندار کرمانشاه با اشاره به دستاوردهای فنی مجموعه نیروگاهی دالاهو، راهاندازی بخش بخار این نیروگاه را اقدامی ارزشمند و فناورانه دانست و گفت: اینکه این مجموعه موفق شده بدون مصرف سوخت اضافی و تنها با استفاده از انرژی حرارتی بازیافتی، ظرفیت تولید را تا ۳۰۰ مگاوات افزایش دهد، الگویی از نوآوری در صنعت نیروگاهی است.
وی استفاده از آب چاه برای نیروگاه و بهطور کلی صنایع را فاقد توجیه پایدار دانست و افزود: نیروگاه باید با نگاه به آینده و بر اساس منابع آب پایدار برنامهریزی کند.
وی گفت: استفاده از پساب تصفیهخانههای فاضلاب برای مصارف صنعتی، تنها راهکار منطقی و گریزناپذیر است که باید با جدیت از سوی مجموعه پیگیری شود.