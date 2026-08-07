به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، این تست گیری از فوتبالیست های مستعد متولد 11 دی ماه 1386 لغایت 11 دی ماه 1387 برگزار خواهد شد‌.

علاقه مندان برای شرکت در این تست گیری از ساعت 16 و 30 دقیقه روز دوشنبه 19 مرداد ماه با به همراه داشتنلباس کامل تمرین و بیمه ورزشی از درب شهرک گل ها در مجموعه شهدای مس واقع در ابتدای اتوبان هفت باغحضور پیدا کنند.