به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سعید بشیری، معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تهران با اعلام نهایی شدن طرح احیای شن‌چاله‌های جنوب تهران در کمیسیون ماده ۵، گفت: تأکید ما این است که این طرح هرچه سریع‌تر وارد مرحله اجرا شود. طرحی که در کمیسیون ماده ۵ با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف و دولت تصویب شده، لازم‌الاجراست و ما نیز وارد جزئیات فنی آن نمی‌شویم، بلکه معتقدیم این طرح برای حل بخشی از مشکلات شهر تهیه شده و باید با فوریت اجرا شود تا هم خدمات عمومی توسعه یابد و هم مخاطرات موجود کاهش پیدا کند.

وی با بیان اینکه این محدوده‌ها در گذشته به عنوان معادن شن و ماسه، عمدتاً در منطقه ۱۸ تهران، فعال بودند، افزود: فعالیت این معادن متوقف شد ه و با توجه به اینکه رودخانه کن از پایین دست این محدوده عبور می‌کند، ایمن‌سازی جداره‌ها به عنوان نخستین اقدام ضروری در دستور کار قرار گرفته است.

معاون فرماندار تهران با تاکید براینکه از سال‌های گذشته جلسات متعددی برای این موضوع برگزار شده است، اظهار داشت: طرح‌های مختلفی بررسی و در نهایت شهرداری تهران به عنوان متولی اجرای عملیات ایمن‌سازی با همکاری مالکان معادن تعیین شد و محدوده مورد نظر نیز وسعتی در حدود ۴۰۰ هکتار دارد که باید فرآیند احیای آن انجام شود.

وی ادامه داد: بر اساس گزارش‌هایی که دریافت کرده‌ام، طرح کالبدی این محدوده نهایی و در آن ایجاد فضای گردشگری، پیش‌بینی مدیریت مناسب حمل‌ونقل و تردد و توسعه کاربری‌های عمومی در نظر گرفته شده است که می‌تواند تأثیر قابل توجهی در ارتقای سرانه‌های عمومی شهر داشته باشد.