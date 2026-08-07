به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، محل وقوع این حادثه بعد از روستای شهید مطهری (ورزرد) در یکی از نقاط حادثه خیز و پرتردد بین استان کهگیلویه و بویراحمد و استان خوزستان بود، مسیری که سال‌هاست به دلیل عرض کم، نبود روشنایی، تردد بالای خودرو‌های سبک و سنگین و نبود استاندارد‌های ایمنی کافی، شاهد تصادفات متعدد و مرگبار بوده است.

روز گذشته نیز در پی تصادف زنجیره ایی در محور یاسوج - اصفهان در محدوده پل تنگ سریز ۲۲ نفر مصدوم شدند.