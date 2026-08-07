به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، خبرگزاری رویترز اعلام کرد که این توافقنامه مشترک دفاعی در جریان سفر رئیس جمهوری ترکیه و نخست وزیر پاکستان به ریاض و دیدار آنها با ولیعهد سعودی امضا می‌شود.

«برهان‌الدین دوران» رئیس مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه در پیامی در شبکه اجتماعی «این سوسیال» اعلام کرد: رئیس‌جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، ۷ اوت ۲۰۲۶ (۱۶ مرداد) سفری کاری و یک‌روزه به پادشاهی عربستان انجام خواهد داد.

رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که عربستان سعودی فردا، جمعه ۱۶ مرداد، میزبان اجلاس سه‌جانبه‌ای با حضور شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد و رئیس شورای وزیران سعودی، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، و محمد شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، خواهد بود.

اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، فردا برای شرکت در این اجلاس سه‌جانبه عازم سعودی خواهد شد. همچنین محمد شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، پنج‌شنبه در سفری رسمی وارد جده شد تا برای حضور در این دیدار سه‌جانبه آماده شود.

در این اجلاس، راه‌های تقویت همکاری میان سعودی، ترکیه و پاکستان بررسی می‌شود. همچنین شماری از مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی مورد اهتمام مشترک و نیز تحولات جاری در منطقه، در چارچوب هماهنگی و رایزنی میان سه کشور، مورد بحث و بررسی قرار گیرد.