مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام‌کرد:با گذشت ۲۱ روز از آغاز سفر‌های اربعین حسینی (۲۵ تیر تا ۱۴ مردادماه، مقارن با یکم تا ۲۱ ماه صفر) بیش از سه میلیون و ۱۰۲ هزار زائر در مسیر سفر‌های رفت و به‌منظور خروج از کشور و بیش از ۲ میلیون و ۷۶۶ هزار زائر در مسیر‌های بازگشت از سفر‌های عتبات عالیات، از پایانه‌های شش‌گانه اربعینی کشور تردد کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور تا پایان روز بیست و یکم اجرای طرح سفر‌های اربعین حسینی، بیش از ۳۳۵ هزار زائر در کشور عراق به سر برده و به کشور بازنگشته‌اند.

طی بازه زمانی یادشده، نزدیک به ۲۴۹ هزار زائر غیرایرانی از طریق مرز‌های اربعینی از کشور خارج شده و بیش از ۱۱۳ هزار زائر نیز در سفر‌های بازگشت، از این طریق وارد کشور شده‌اند.

بر اساس این گزارش، تاکنون مرز‌های اربعینی شهید سلیمانی (مهران)، شلمچه و خسروی به ترتیب با ۴۶، ۲۸ و ۱۷ درصد به ترتیب پرترددترین مسیر‌ها برای خروج زائران از کشور هستند و در سفر‌های بازگشت نیز مرز‌های شهید سلیمانی (مهران)، شلمچه و خسروی به ترتیب با ۴۷، ۲۸ و ۱۶ درصد با بیشترین استقبال از سوی زائران برای بازگشت به کشور همراه بوده است.

تاکنون سفر‌های زائران با استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی ۱۸ درصد از مجموع سفر‌های اربعین حسینی را تشکیل داده است و در این میان سهم مرز شهید سلیمانی (مهران) از جابه‌جایی زائران با استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی ۶۹ درصدی است.

بر اساس این گزارش، تاکنون یک میلیون و ۸۴ هزار و ۴۶۲ زائر اربعین حسینی با استفاده از ۴۶ هزار و ۳۳۵ سرویس ناوگان حمل‌ونقل عمومی در مسیر‌های رفت و برگشت جابه‌جا شده‌اند.

گفتنی است، از ابتدای سفر‌های زائران حسینی تاکنون، ۷۵۴۹ دستگاه اتوبوس فعال در حوزه حمل‌ونقل عمومی در طرح جابه‌جایی زائران مشارکت کرده‌اند.