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همزمان با برگزاری یکصد و پنجاه و نهمین شب اجتماعات مردمی در کهگیلویه و بویراحمد ، شرکت کنندگان بر ضرورت حفظ وحدت و هوشیاری در برابر جنگ روانی دشمن تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در این اجتماع ، همانند شبهای گذشته مردم غیور و همیشه در صحنه استان، حمایت قاطع خود از نظام جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح را به نمایش گذاشتند.
مردم استان مانند دیگر نقاط کشور ، شبها در میادین و خیابانهای اصلی شهرها با عنوان «خونخواهان رهبر شهید» گرد هم میآیند و با حضور پرشور خود بر تداوم راه شهید قائد امت و بیعت با رهبر معظم انقلاب و حمایت از نیروهای مسلح تأکید میکنند.