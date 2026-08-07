پخش زنده
امروز: -
مدیر گمرک چهارمحال و بختیاری از انجام مجموعهای از اقدامات گمرکی برای تسهیل خدمترسانی به مواکب اربعین، خروج موقت کالاهای سرمایهای و همچنین تشریفات پرواز در فرودگاه بینالمللی شهرکرد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، وی با اشاره به نقش گمرک در پشتیبانی از برنامههای خدمترسانی به زائران اربعین حسینی گفت:
برای حمایت از مواکب و تسهیل تأمین نیازهای آنها، کالاهای مصرفی مورد نیاز از جمله آب معدنی، گوشت، حبوبات و اقلام یکبار مصرف از استان برای استفاده در مواکب ارسال و وارد چرخه خدمترسانی شد.
ربیعی همچنین از انجام تشریفات مربوط به خروج موقت ۵۰۸ قلم کالای سرمایهای خبر داد و افزود:
این کالاها با رعایت کامل ضوابط و مقررات گمرکی و بهصورت موقت از کشور خارج میشوند و پس از پایان مأموریت و استفاده، به کشور عودت داده خواهند شد.
وی به انجام تشریفات پروازی در فرودگاه بینالمللی شهرکرد نیز اشاره کرد و گفت:برای تسهیل تردد، تشریفات مربوط به پروازها با هماهنگی دستگاههای مستقر در فرودگاه بینالمللی شهرکرد در کمترین زمان ممکن و با رعایت الزامات قانونی انجام شد.
مدیر گمرک استان تأکید کرد:گمرک چهارمحال و بختیاری با تمام ظرفیت در کنار دستگاههای اجرایی و خدمترسان قرار دارد و تلاش میکند فرآیندهای گمرکی را با سرعت، دقت و تسهیل حداکثری انجام دهد.