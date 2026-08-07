پژوهشگر بخش جنگل و مرتع مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع‌طبیعی چهارمحال و بختیاری از شناسایی گونه گیاهی عروس‌سنگ در شهرستان خانمیرزا و کشف گیاه انحصاری چارچار در کوه کلار ناغان شهرستان کیار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، امین زراعت‌کار از شناسایی گونه گیاهی عروس‌سنگ (mallahiae × Dionysia)) در شهرستان خانمیرزا و کشف گیاه انحصاری چارچار در کوه کلار ناغان شهرستان کیار خبر داد و گفت: این یافته‌ها، جایگاه منطقه را به‌عنوان یکی از کانون‌های مهم تنوع گیاهی و گونه‌های نادر کشور بیش از پیش نمایان می‌کند.

وی در خصوص گونه جدید عروس سنگ کشف شده در شهرستان خانمیرزا افزود: این گونه به پاس فعالیت‌های زیست‌محیطی مه‌لقا ملاح، از پیشگامان حفاظت از محیط زیست ایران، به نام وی نامگذاری شده است.

زراعت کار گفت: عروس‌سنگ‌ها از گونه‌های ارزشمند و زیبای گیاهی هستند که در دل سنگ‌ها رشد می‌کنند و چهارمحال و بختیاری به دلیل برخورداری از شرایط خاص اقلیمی و جغرافیایی، یکی از مهم‌ترین رویشگاه‌های این گونه‌ها در کشور به شمار می‌رود.

کارشناس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری گفت: مه‌لقا ملاح که ۱۰۴ سال عمر کرد، به عنوان یکی از چهره‌های اثرگذار حوزه محیط زیست شناخته می‌شود و انجمن زنان مبارز با آلودگی محیط زیست را راه‌اندازی کرد و نامگذاری این گونه به نام وی، اقدامی برای پاسداشت تلاش‌های زیست‌محیطی اوست.

وی با اشاره به تنوع عروس‌سنگ‌ها در کشور یادآور شد: تاکنون ۶۴ گونه عروس‌سنگ شناسایی شده که ۵۱ گونه آن در ایران وجود دارد و از این تعداد، ۱۶ گونه در چهارمحال و بختیاری مشاهده شده است.

زراعت‌کار افزود: چهارمحال و بختیاری با حدود ۸۵ درصد مساحت کوهستانی و تپه‌ماهوری، شرایط مناسبی برای رشد این گونه‌ها دارد؛ چراکه عروس‌سنگ‌ها در زیستگاه‌های سنگی و مناطق کوهستانی رشد می‌کنند و قرار گرفتن استان در مرکز رشته‌کوه زاگرس، ظرفیت ویژه‌ای برای شکل‌گیری تنوع گیاهی ایجاد کرده است.

این کارشناس گفت: زاگرس یکی از مهم‌ترین رویشگاه‌های عروس‌سنگ در دنیا است و حدود ۴۹ گونه از این گیاه در این منطقه رشد می‌کند؛ از همین رو استان‌هایی مانند چهارمحال و بختیاری، لرستان و فارس از استان‌های پیشرو در این زمینه هستند و چهارمحال و بختیاری به دلیل شرایط طبیعی، جایگاه ویژه‌ای دارد.