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رئیس پلیس آگاهی خراسان جنوبی از ضرورت آشنایی و توجه شهروندان در مواجه با شیوههای جدید کلاهبرداری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس پلیس آگاهی خراسان جنوبی گفت: برای قربانی نشدن و از دست ندادن سرمایه توجه به بایدها و نبایدهای پیشگیری از کلاهبرداری الزامی است.
سرهنگ صادقی با اشاره به افزایش خرید و فروش در فضای مجازی و حقیقی گفت: لازم است شهروندان با مهمترین راهکارهای عملی در مقابله با کلاهبرداران و چند مورد از شایعترین کلاهبرداریها در سطح کشور به شرح ذیل آشنا باشند تا در دام کلاهبرداران گرفتار نشوند.
۱_دریافت پیامک با محتوای اینکه سبد کالا به شما تعلق گرفته یا برای مشاهده موجودی سبد نقدی هدیه معیشتی دولت و یا اینکه شما در کدام دهک یارانهای هستید توجه نکرده و برای پیشگیری از خالی نشدن حسابتان کافی است پیامک را حذف و به هیچ وجه بر روی لینک ارسالی کلیک نکنید.
۲_دریافت پیامک از شمارههای شخصی با محتواهایی از جمله سهام عدالت، ابلاغیه قضایی؛ شکایت علیه شما و سایر موضوعات که دارای لینک بوده و از شما درخواست ورود به لینک، پرداخت وجه ناچیز، نصب اپلیکیشن و یا هر چیز دیگر دارد. (پیامکهای قوه قضائیه صرفا از سرشماره ADLIRAN بوده و هرگز دارای لینک نیست) کلیک نکرده و پیام را بلافاصله حذف کنید.
۳_هرگونه دعوت به کار و یا سرمایه گذاری باعناوین مختلف که غالبا افراد جوان و نوجوان توسط دوستان خود و یا شمارههایی که خود را آشنا معرفی میکنند و با دعوت افراد به تهران یا شهرستانهای دیگر آنها را در منزلی حبس کرده و با برگزاری کلاسهای مختلف آنها را شستشوی مغزی داده و به سرمایه گزاری و دعوت دوستان خود سوق میدهند که سیستم کلاهبرداری هرمی دارد و یا اینکه از خانواده طلب مبالغ هنگفت وجه نقد به عناوین مختلف میکنندر اینجور مواقع بلافاصله پلیس را در جریان قرار داده و از واریز وجه خودداری کنید.
۴_هرگونه پیام یا تماس مبنی بر برنده شدن در قرعه کشی یا مصاحبه با رادیو که اطلاعات بانکی شما را درخواست و یا شما را به پای دستگاه عابر بانک بکشاند که گرچه هنوز این شیوه قربانی میگیرد، اما در صورت مشاهده تماس را قطع کرده و کار خاصی انجام ندهید و به همین سادگی پیشگیری کنید.
۵_هرگونه آگهی فروش خودرو و موتورسیکلت در نرم افزارهای کاربردی، چون دیوار و شیپور با قیمت پایینتر از بازار که فرد درخواست واریز بیعانه میکند. (حتما برای خرید، حضوری و با بررسی کارت شناسایی مالک خودرو اقدام کنید) یک شیوه جدید و پرتکرار کلاهبرداری به این صورت است که فرد کلاهبردار از یک خودرو یا وسیله نقلیه کنار خیابان عکس میگیرد و به قیمت بسیار پایین آگهی میکند و معمولا برای جلب اعتماد مشتری خود را کارمند ارگانهای دولتی معرفی کرده و در آن واحد همزمان از تعداد زیادی از مردم مبالغی را به عنوان بیعانه دریافت میکند و سپس سیم کارت را خاموش و مبالغ زیادی را به جیب میزند به همین منظور لازم است مردم در سراسر کشور در مقابل این افراد هوشیاری لازم را داشته و تطمیع این افراد نشوند.
شهروندان گرامی توجه داشته باشند در صورت هرگونه اقدام در موارد فوق سریعا به پلیس آگاهی مراجعه و یا بلافاصله با شماره ۱۱۰ تماس حاصل نمایید و موارد کلاهبرداری اینترنتی را به مرکز فوریتهای سایبری پلیس فتا به شماره شبانه روزی ۰۹۶۳۸۰ اطلاع دهند.