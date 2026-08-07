باشگاه فوتبال رئال مادرید به صورت رسمی قرارداد وینیسیوس جونیور، ستاره برزیلی خود را تا سال ۲۰۳۲ تمدید کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، وینیسیوس که پیش از این تا سال ۲۰۲۷ با رئال مادرید قرارداد داشت، با توافق جدید برای پنج سال دیگر در جمع مادریدی‌ها ماندنی شد.

در هفته‌های اخیر شایعات زیادی درباره احتمال جدایی این بازیکن و پیوستنش به آرسنال مطرح شده بود، اما باشگاه رئال مادرید با بهبود شرایط مالی قرارداد این ستاره برزیلی، زمینه تمدید قرارداد وی را فراهم کرد.

رئال مادرید در روزی پرخبر، ساعاتی پیش از اعلام تمدید قرارداد وینیسیوس، قرارداد دیومانده، ستاره ساحل عاجی لایپزیش را نیز با رقم ۱۴۰ میلیون یورو نهایی کرد تا این بازیکن به گران‌ترین خرید تاریخ باشگاه تبدیل شود.