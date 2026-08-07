به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، این مذاکرات هفت ماه پس از ربایش نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا از سوی آمریکا و در دوره فعالیت دلسی رودریگز به عنوان رئیس جمهور موقت این کشور انجام می‌شود.

فقط عکاسان اجازه داشتند به پایگاه نظامی لا کارلوتا که محل برگزاری مذاکرات است، وارد شوند.

طبق دستور کار رسمی منتشر شده، دو طرف در مورد واکنش به زلزله‌های دوقلوی ۲۴ ژوئن که بیش از ۶ هزار کشته بر جا گذاشته، و همچنین تقویت دموکراسی و حقوق سیاسی بحث خواهند کرد.

ونزوئلایی‌ها امیدوارند که این گفت‌و‌گو‌ها در نهایت راه را برای برگزاری انتخابات در این کشور بحران‌زده هموار کند.

ماریا کورینا ماچادو چهره معروف مخالفان و برنده جایزه صلح نوبل که در تبعید زندگی می‌کند، برای شرکت در این مذاکرات دعوت نشده و در این گفت‌و‌گو‌ها غایب است. ماچادو گفت که مانع این روند نخواهد شد.

دینورا فیگوئرا که روز چهارشنبه از تبعید به ونزوئلا بازگشت، نماینده مخالف در این گفت‌وگوهاست. فیگوئرا رهبری بلوکی از مخالفان است که در مجمع ملی ۲۰۱۵ اکثریت را به دست آورد.

خورخه رودریگز رئیس مجمع ملی ونزوئلا که برادر رهبر موقت این است، نماینده دولت در این مذاکرات است.