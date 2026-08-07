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محافل اطلاعاتی و دانشگاهی چین بر این باورند که بحران مهاجران در منطقه «سئوتا» یک عملیات ترکیبی طراحیشده از سوی موساد و مغرب بود که با هدف اعمال فشار بر دولت اسپانیا به دلیل انتقاداتش از رژیم صهیونیستی انجام شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، روزنامه اسپانیایی «ال موندو» گزارش داد محافل اطلاعاتی و دانشگاهی چین احتمال میدهند رژیم صهیونیستی در پس بحران اخیر مهاجرت در منطقه سئوتا قرار داشته باشد.
بر اساس این گزارش، ارزیابیهایی که در محافل سیاسی پکن در حال انتشار است، این موج مهاجرت را یک عملیات «جنگ ترکیبی» توصیف میکند که به گفته این محافل، از سوی موساد طراحی و با همکاری مغرب اجرا شده تا دولت اسپانیا را بیثبات کند.
ال موندو نوشت این ارزیابیها بحران سئوتا را با وخامت روابط دیپلماتیک میان مادرید و تلآویو مرتبط میدانند.
به نوشته این روزنامه، اسپانیا پس از انتقادهای صریح از عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در غزه و همچنین به رسمیت شناختن کشور فلسطین، با واکنشهای شدید رژیم صهیونیستی مواجه شده است.
«نادیا حلمی» دانشمند علوم سیاسی مصری که در زمینه روابط پکن و تلآویو فعالیت میکند، گفت تحلیلگران امنیتی چین رخدادهای سئوتا را تلاشی هدفمند برای اعمال فشار بر دولت «پدرو سانچز» نخستوزیر اسپانیا میدانند.
او اظهار داشت: «مراکز تحلیل اطلاعاتی چین تشدید تنشهای دیپلماتیک و سیاسی میان اسپانیا و اسرائیل را بررسی کردهاند. از این منظر، وخامت روابط دوجانبه میتواند انگیزهای برای دخالت موساد در بحران مهاجرت میان مراکش و اسپانیا بوده باشد؛ از جمله از طریق تشدید بحران و نفوذ عوامل برای تحریک نارضایتی و ایجاد آشوب در میان جمعیت مراکش.»
ال موندو همچنین نوشت این فرضیه اطلاعاتی در میان دیپلماتها و تحلیلگران سیاسی نزدیک به محافل سیاسی چین به طور فعال مورد بحث قرار دارد و این افراد زمانبندی هجوم مهاجران به مرز و همزمانی آن با تغییر سیاستهای اسپانیا در قبال غرب آسیا را قابل تأمل میدانند.
به گفته یک دیپلمات آگاه که نامش فاش نشده است، «از زمان عادیسازی روابط در سال ۲۰۲۰، مراکش و اسرائیل به متحد یکدیگر تبدیل شدهاند و همکاریهای دفاعی و اطلاعاتی خود را تقویت کردهاند.»
این گزارش میافزاید ادعاها درباره نقش سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی تنها به محافل دانشگاهی چین محدود نیست. «گوستاوو پترو» رئیسجمهور کلمبیا نیز پیشتر گفته بود «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی در سازماندهی موج مهاجرت به سئوتا نقش داشته است.