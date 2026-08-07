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سیانان گزارش داد: دونالد ترامپ از افشای کاهش شدید ذخایر مهمات ارتش آمریکا بهشدت خشمگین شده و وزارت دادگستری را مأمور شناسایی و پیگرد عاملان افشای این اطلاعات کرده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، شبکه خبری سیانان گزارش داد دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا از انتشار گزارشهایی درباره کاهش شدید ذخایر مهمات این کشور ابراز نارضایتی کرده و گفته است که افشای این اطلاعات، در بحبوحه تشدید تنشها با ایران، تصویری از آسیبپذیری راهبردی آمریکا ارائه میدهد.
بر اساس این گزارش، ترامپ در نشست سطح بالای کابینه در کمپ دیوید، مستقیماً از مقامهای ارشد دولت درباره گزارشهای رسانهای مربوط به کاهش ذخایر موشکی آمریکا توضیح خواسته است.
سیانان نوشت اگرچه رئیسجمهور آمریکا ماهها از محدودیت ذخایر تسلیحاتی اطلاع داشته، اما از علنی شدن این کمبودها در زمانی که واشنگتن تلاش میکند با تهدید نظامی بر تهران فشار وارد کند، بهشدت خشمگین است.
به نوشته این رسانه، ترامپ در گفتوگو با خبرنگاران مدعی شد آمریکا «مقادیر عظیمی مهمات، بهویژه از برخی انواع خاص» در اختیار دارد و همچنین در شبکههای اجتماعی اعلام کرد شرکتهای صنایع دفاعی آمریکا با سرعتی بیسابقه در حال احداث تأسیسات جدید تولید تسلیحات هستند!
با این حال، رئیسجمهوری آمریکا روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران اذعان کرد که پس از ماهها جنگ با ایران، تامین برخی مهمات «محدودتر» شده است.
دولت آمریکا هم ضمن پذیرش ضمنی صحت گزارشهای منتشرشده درباره کاهش ذخایر، وزارت دادگستری را مأمور شناسایی افرادی کرده است که متهم به افشای اطلاعات محرمانه درباره موجودی مهمات هستند.
به گفته مقامهای آمریکایی، هدف این تحقیقات، پیگرد قضایی عاملان افشای اطلاعات و درخواست احکام حبس طولانیمدت برای آنهاست.
این گزارش در ادامه به جزئیات کاهش ذخایر تسلیحاتی آمریکا پرداخت و نوشت ارتش این کشور از زمان آغاز جنگ، نزدیک به ۸۰ درصد موشکهای رهگیر سامانه «تاد» و حدود نیمی از ذخایر موشکهای پاتریوت خود را مصرف کرده است.
بر اساس برآوردهای پیش از جنگ، آمریکا حدود ۲۲۰۰ فروند موشک رهگیر بهروزشده پاتریوت و ۴۵۲ فروند موشک سامانه تاد در اختیار داشته است.
به نوشته سیانان، مصرف سریع این ذخایر، برنامهریزان پنتاگون و همچنین شرکای منطقهای آمریکا در خلیج فارس را نگران کرده است.
این گزارش میافزاید کشورهای حاشیه خلیج فارس که به سامانههای دفاعی آمریکا متکی هستند، نگرانند کاهش ذخایر رهگیرها، زیرساختهای حیاتی آنها را در برابر واکنش ایران به حمله احتمالی آمریکا آسیبپذیر کند.