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شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش داد نیروی هوایی آمریکا روند خارج کردن بخشی از هواپیماهای سوخترسان خود از فرودگاه بنگوریون را آغاز کرده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش داد نیروی هوایی آمریکا خارج کردن بخشی از هواپیماهای سوخترسان مستقر در فرودگاه بنگوریون را آغاز کرده است.
بر اساس این گزارش، این اقدام پس از آن صورت گرفت که مسئولان بخش حملونقل غیرنظامی خواستار آزادشدن ظرفیت فرودگاه برای جلوگیری از اختلال در پروازهای تجاری شدند.
این رسانه همچنین نوشت خروج این هواپیماهای نظامی همزمان با افزایش انتظارها درباره دستیابی قریبالوقوع به یک توافق دیپلماتیک و همچنین تحولات امنیتی در منطقه انجام میشود.
بر اساس این گزارش، «میری رگو» وزیر حملونقل، از مقامهای دفاعی خواسته بود هواپیماهای سوخترسان نظامی را از فرودگاه خارج کنند تا در شلوغترین دوره فعالیت فرودگاه، اختلال جدی در پروازهای مسافربری ایجاد نشود.
طبق برآورد مسئولان فرودگاهی، در طول ماه اوت بیش از ۲.۶ میلیون مسافر از فرودگاه بنگوریون عبور خواهند کرد که یکی از سنگینترین حجمهای تردد از هفتم اکتبر تاکنون به شمار میرود.
به نوشته شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی هدف از خروج هواپیماهای سوخترسان آمریکایی، آزادسازی ظرفیت باندها و محوطه فرودگاه برای پاسخگویی به افزایش پروازهای تجاری در اوج فصل سفر است.