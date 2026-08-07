«تد لیو» عضو مجلس نمایندگان آمریکا با اشاره به انتشار گزارش‌هایی درباره کاهش ذخایر راهبردی موشک‌های این کشور با انتقاد از پنتاگون پرسید؛ چگونه با وجود برگزاری مداوم رزمایش، متوجه تمام شدن مهمات آمریکا نشده است؟

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، این عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا پنجشنبه شب در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: پنتاگون همیشه مانور‌های جنگی برگزار می‌کند. چطور ممکن است که متوجه تمام شدن مهمات آمریکا نشد؟

این نماینده ایالت کالیفرنیا افزود: قبل از جنگ آمریکا حدود ۴۵۲ سامانه تاد و ۲۷۰۰ موشک پاتریوت داشت. ایران حدود سه هزار موشک بالستیک و بیش از ۵۰ هزار پهپاد داشت. عدم تعادل کاملا مشهود بود.

این انتقاد و اعتراف در حالی است که شبکه خبری سی ان ان گزارش داد که ارتش آمریکا در جنگ علیه ایران حدود ۸۰ درصد از موشک‌های رهگیر مهم خود را مصرف کرده است.

به گفته ۲ منبع آگاه، ارتش آمریکا تقریبا چهار پنجم از موجودی موشک‌های سامانه تاد و تقریبا نیمی از موشک‌های رهگیر پاتریوت خود را از زمان شروع جنگ مصرف کرده است.

به گفته یک مقام آگاه، ارتش آمریکا همچنین در طول این درگیری از «تقریبا تمام» سلاح‌های دوربرد و زمین به هوای بسیار دقیق خود استفاده کرده است.

خبرگزاری رویترز نیز گزارش داد که ایالات متحده آمریکا در جریان تجاوزات خود علیه ایران، تقریبا همه موشک‌های دوربرد دقیق خود را مصرف کرده است.