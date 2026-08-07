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منابع نظامی وابسته به انصارالله اعلام کردند: شمار کشتهشدگان حمله نیروهای یمنی به نیروهای دولت مستعفی و مورد حمایت عربستان به ۵۸ تن رسیده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از سوی دیگر، ائتلاف نظامی وابسته به عربستان مدعی شد که به دنبال حملات نیروهای انصارالله به منطقه نجران در جنوب غرب عربستان ۱۱ غیرنظامی زخمی شدند.
خبرگزاری رویترز نیز گزارش داد که در میان مجروحان، ۷ عربستانی، یک یمنی، ۲ مصری و یک پاکستانی دیده میشوند.
ائتلاف عربستان همچنین ادعا کرد که برای تضمین امنیت شهروندان، به اقدامات بازدارنده علیه حملات انصارالله ادامه خواهد داد.
این خبر پس از آن منتشر میشود که ساعاتی پیش یک منبع آگاه به شبکه المسیره یمن گفت که عملیات اخیر نیروهای مسلح یمن، اتاق فرماندهی نیروهای سعودی مسئول سازماندهی و استقرار نیروهای نظامی در مناطق مرزی با یمن از جمله الرویک، العبر و الثنیه را هدف قرار داده است.
این منبع اعلام کرد که در نتیجه این عملیات، شماری از افسران سعودی که مسئول فرماندهی این استقرارهای نظامی بودند، کشته یا زخمی شدند.
شامگاه امروز نیز ژنرال یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که مواضع نظامی در مناطق الرویک، العبر، الثنیه و چند پادگان وابسته به نیروهای موسوم به «لشکر اول» و «لشکر سوم آمادهباش» با شمار زیادی موشک بالستیک و پهپاد هدف قرار گرفتهاند.
به گفته سریع، در نتیجه این عملیات، صدها نفر از نیروهای وابسته به عربستان کشته یا زخمی شدند. همچنین تعدادی پادگان، انبار تسلیحاتی، مرکز تجمع نیرو و خودروهای نظامی در منطقه الودیعه در شرق یمن منهدم شد.
در این بیانیه با هشدار به عربستان تأکید شد که هرگونه اقدام نظامی جدید با پاسخ متقابل روبه رو خواهد شد.
نیروهای مسلح یمن همچنین از نیروهای یمنی همسو با ریاض خواستند پیش از هرگونه درگیری جدید، مواضع خود را ترک کنند.
همزمان محمد شوکه عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله نیز اعلام کرد این عملیات در چارچوب یک اقدام پیشگیرانه انجام شده و پس از رصد تحرکات نیروهای سعودی و همپیمانان شان برای حمله به صنعا، این تجمعات هدف قرار گرفته است.