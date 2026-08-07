استانداری قدس اشغالی در فلسطین بامداد جمعه اعلام کرد در یورش رژیم صهیونیستی به کرانه باختری و شمال قدس اشغالی، بیش از ۱۲۰ فلسطینی زخمی یا بازداشت شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، استانداری قدس اعلام کرد: در عملیات نظامی دو روزه ارتش رژیم صهیونیستی در اردوگاه قلندیا در شمال قدس اشغالی علاوه بر زخمی شدن ۵۱ فلسطینی بر اثر تیراندازی، نظامیان صهیونیست بیش از ۷۰ فلسطینی را بازداشت کردند.

استانداری قدس در ادامه افزود ارتش رژیم صهیونیستی همچنین ۷ منزل مسکونی و شماری از تأسیسات را در اردوگاه قلندیا تخریب کرده و همچنین اقدام به تخریب و خسارت زدن به ده‌ها منزل دیگر کرده است.

هارون ناصرالدین، عضو دفتر سیاسی و رئیس دفتر امور قدس جنبش حماس نیز روز پنجشنبه در بیانیه‌ای با اشاره به ادامه حملات رژیم صهیونیستی به اردوگاه قلندیا برای دومین روز متوالی، تأکید کرد که این تجاوزات هرگز اراده فلسطینی‌ها برای حفظ سرزمین و مقدساتشان را تضعیف نخواهد کرد.

او گفت: آنچه قدس اشغالی و دیگر مناطق کرانه باختری با آن روبه‌رو هستند، از جمله بازداشت‌های گسترده، تخریب منازل، تبدیل خانه‌ها به پایگاه‌های نظامی و حملات سازمان‌یافته شهرک‌نشینان، بخشی از طرح‌های رژیم صهیونیستی برای الحاق اراضی و تحمیل واقعیتی جدید با هدف یهودی‌سازی این مناطق است.

این مقام حماس تأکید کرد که تشدید جنایت‌های رژیم صهیونیستی و شهرک‌نشینان، تنها به افزایش ایستادگی فلسطینی‌ها، تداوم مقاومت و پافشاری بر دفاع از قدس و مسجدالاقصی خواهد انجامید و از مردم فلسطین می‌خواهیم با همبستگی بیشتر، در برابر تجاوزات اشغالگران ایستادگی کرده و از ساکنان قدس حمایت کنند.

این بیانیه پس از آن صادر شد که منابع فلسطینی گزارش دادند از بامداد پنج‌شنبه، منطقه میان اردوگاه قلندیا و شهرک کفر عقب به منطقه‌ای کاملاً نظامی تبدیل شده است. نیرو‌های رژیم صهیونیستی با بستن ورودی‌ها، استقرار گسترده نظامیان، خودرو‌های زرهی و تک‌تیراندازان، محدودیت‌های شدیدی بر رفت‌وآمد ساکنان اعمال کردند و با یورش به منازل، مراکز مردمی و اجرای عملیات تخریب و خاک‌برداری، زندگی روزمره ساکنان را مختل کردند.

این عملیات پس از اظهارات «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی درباره ادامه اجرای عملیات گسترده در اردوگاه‌های کرانه باختری بر اساس الگوی جنین، طولکرم و نور شمس انجام شده و نگرانی‌ها درباره گسترش این حملات به مناطق پیرامون قدس اشغالی را افزایش داده است.