مدیر عامل جمعیت هلال احمر خوزستان گفت: ۱۳ هزار و ۱۰۰ زائر تا کنون از خدمات امداد و نجات هلال احمر استان در طول مسیر راهپیمایی اربعین حسینی بهره‌مند شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسن عبودی مزرعی بیان کرد : هلال احمر خوزستان طی ۲ سال اخیر تمهیدات خاصی را برای ارایه خدمات امدادی به زائران اربعین حسینی با توجه به استقبالی که از این رویداد ملی می‌شود در نظر گرفته به گونه ای که ارایه خدمات از سوی هلال احمر استان تا ۴۵ درصد افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه ارایه خدمات امدادی تا بازگشت کامل زائران اربعین حسینی ادامه دارد، افزود: هلال احمر استان تا روز یکشنبه هفته آینده در مرزهای استان برای ارایه خدمت به زائران مستقر خواهد بود.

عبودی مزرعی از فعالیت ۵۵۰ نجاتگر در ۲ قرارگاه مرزی هلال احمر خبر داد و ادامه داد: خوزستان تنها استانی است که ۲ درمانگاه خاص در ۲ مرز چذابه و شلمچه با ۸۷ پزشک برپا کرده است و در این بخش بستری کوتاه مدت نیز به زائران ارایه شده است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر خوزستان اظهار داشت: ۱۱ هزار و ۸۳۰ نفر از زائران که عازم عتبات عالیات بودند از این ۲ درمانگاه خدمات دریافت کردند.

وی گفت: در حال حاضر مسیر تردد زائران روان است اما با این وجود گزارش های زیادی مربوط به گرما زدگی ارایه می شود به همین دلیل از زائران درخواست می شود که در معرض نور خورشید قرار نگیرند و حوله نم‌دار برای جلوگیری از گرمازدگی همراه خود داشته باشند.

۹۲۶ امدادگر هلال احمر خوزستان در آیین اربعین حسینی امسال در ۲ مرز چذابه و شلمچه به زائران خدمات رسانی می کنند.

همچنین مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خوزستان اعلام کرد برای پوشش امدادی جاده‌های منتهی به مرز چذابه، ۶ پست ثابت امداد و نجات جاده‌ای فعال شد که وظیفه پشتیبانی و انجام عملیات‌های جاده‌ای را بر عهده دارند.

۲ قرارگاه مجهز و تخصصی امداد و نجات در پایانه‌های مرزی چذابه و شلمچه برپا شده که به صورت شبانه‌روزی در حال خدمت‌رسانی هستند.