به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مصطفی بوعذار اظهار کرد: این رویداد نمایشی با حضور گروه‌های تئاتر و تعزیه از استان‌های مختلف کشور و با همراهی هنرمندانی که با عشق و اخلاص پای کار فرهنگ عاشورا آمدند توانست روایت‌های عاشورایی را در مسیر اربعین برای زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به تصویر بکشد.

وی افزود: پس از انتشار فراخوان سوگواره در مجموع ۴۳ اثر در بخش تئاتر میدانی و ۳۴ اثر در بخش تعزیه از سراسر کشور به دبیرخانه ارسال شد که پس از بررسی و ارزیابی هیات‌های انتخاب، ۱۶ اثر برای حضور در بخش اصلی پذیرفته شدند.

دبیر سوگواره ملی تئاتر اربعین بیان کرد: آثار بخش تعزیه توسط اسماعیل مجللی، مجید صادپاپی و ناجی عباسی و آثار بخش تئاتر میدانی توسط میثم سرآبادانی، بهمن صادق حسنی و میلاد جباری‌مولانا ارزیابی شدند و پس از آن سه گروه نیز در بخش میهمان به این رویداد دعوت شدند.

وی ادامه داد: ۱۹ گروه نمایشی از استان‌های خوزستان، تهران، قم، مرکزی، لرستان، آذربایجان شرقی و یزد در این رویداد حضور یافتند و در پایانه‌های مرزی چذابه و شلمچه به اجرای برنامه برای زائران اربعین حسینی پرداختند.

بوعذار با اشاره به شرایط خاص برگزاری این دوره اظهار کرد: امسال هنرمندان در شرایطی متفاوت و در حالی که خوزستان روزهای خاص و دشواری را پشت سر می‌گذاشت با وجود گرمای شدید، محدودیت امکانات و دشواری‌های مسیر، با عشق، اخلاص و روحیه جهادی حضور پیدا کردند و هنر خود را در خدمت زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) قرار دادند.

وی افزود: کیفیت آثار مهم‌ترین معیار انتخاب در این دوره بود و هنرمندان بدون نگاه صرف به رقابت، با هدف خدمت فرهنگی و انتقال پیام عاشورا در این مسیر حضور یافتند.

دبیر سوگواره ملی تئاتر اربعین گفت: استقبال زائران و درخواست برخی مواکب نیز موجب شد تعدادی از گروه‌ها بیش از برنامه پیش‌بینی‌شده به اجرای آثار خود بپردازند.

وی با اشاره به اجرای آثار در کشور عراق گفت: از ابتدا هدف‌گذاری این سوگواره بر اجرای آثار در پایانه‌های مرزی چذابه و شلمچه و خدمت‌رسانی فرهنگی به زائران در خاک جمهوری اسلامی ایران استوار بود اما امسال ۲ مجلس تعزیه فارسی و عربی از هنرمندان شهرستان‌های کارون و آبادان در مسیر منتهی به کربلای معلی اجرا شد که با استقبال زائران روبه‌رو شد.

بوعذار ادامه داد: اجرای این آثار توسط هنرمندان خوزستانی، نشان‌دهنده ظرفیت بالای هنرهای نمایشی استان و توانمندی گروه‌های تئاتر و تعزیه در تولید آثار آیینی است و این رویداد توانسته زمینه مناسبی برای حضور و هنرنمایی هنرمندان این حوزه فراهم کند.

دبیر سوگواره تاکید کرد: با وجود اجرای برخی آثار در کشور عراق، هیچ‌گاه عنوان بین‌المللی برای این رویداد به کار نبردهیم چراکه ماموریت اصلی آن خدمت فرهنگی به زائران اربعین حسینی در مرزهای چذابه و شلمچه است و نباید با تغییر عنوان، از هویت واقعی این رویداد فاصله گرفت.

وی بیان کرد: انتظار می‌رود موضوع اربعین حسینی و هنر عاشورایی برای همه دستگاه‌های فرهنگی در اولویت قرار گیرد.

دبیر سوگواره ملی تئاتر اربعین گفت: سوگواره ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی تنها یک برنامه نمایشی نیست بلکه یک خدمت فرهنگی و هنری برای زائران و بستری برای انتقال مفاهیم عاشورا، ایثار، مقاومت و ارزش‌های انسانی از زبان هنر است.

بوعذار با اشاره به رویکرد دبیرخانه در اطلاع‌رسانی افزود: تلاش کردیم از ابتدا با شفافیت حرکت کنیم و مشخصات گروه‌های منتخب، اطلاعات آثار و جدول زمان‌بندی اجراها را منتشر کنیم تا رسانه‌ها، هنرمندان و مخاطبان در جریان روند برگزاری قرار گیرند.

وی ادامه داد: معتقدیم هنر عاشورایی را نباید با شعارزدگی، آمارسازی، دروغ‌پردازی و گزارش‌های غیرواقعی آلوده کرد چراکه اساس این هنر بر صداقت، اخلاص و حقیقت استوار است و اعتماد مردم و هنرمندان مهم‌ترین سرمایه چنین رویدادهایی محسوب می‌شود.

دبیر سوگواره ملی تئاتر اربعین از همراهی استاندار خوزستان و نهادهای فرهنگی همراه قدردانی کرد.

هفتمین سوگواره ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی در پایانه‌های مرزی چذابه و شلمچه برگزار شد.

مرزهای شلمچه و چذابه هر سال در ایام اربعین از مهم‌ترین گذرگاه‌های تردد زائران به عراق هستند و بخش قابل توجهی از جابه‌جایی زائران از طریق ناوگان حمل‌ونقل عمومی از این دو مرز انجام می‌شود.

در اربعین ۱۴۰۵ بیش از یک میلیون ۶۰۰ هزار نفر از ۲ مرز چذابه و شلمچه در خوزستان تردد کردند.