به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده با اعلام ثبت بیش از ۲ میلیون و ۱۷۰ هزار تردد از مرزهای شلمچه و چذابه در ایام اربعین حسینی امسال گفت: عملیات خدمت‌رسانی به زائران با همکاری گسترده دستگاه‌های اجرایی، نیروهای امدادی، امنیتی، مواکب مردمی و طرف عراقی با موفقیت به پایان رسید.

وی در پایانه مرزی شلمچه اظهار کرد: از مجموع ترددهای ثبت‌شده بیش از ۹۰۰ هزار نفر از مرز شلمچه و حدود ۲۳۵ هزار نفر از مرز چذابه عبور کردند و بخش قابل توجهی از ترددها نیز مربوط به اتباع خارجی بود به‌گونه‌ای که اتباع مقیم عمدتا از مرز شلمچه و اتباع غیرمقیم از مرز چذابه تردد کردند.

موالی زاده افزود: حدود یک‌هزار موکب مردمی در مسیرهای منتهی به مرزهای استان برپا شد و افزون بر آن نزدیک به ۱۰۰ موکب نیز در مسیر نجف تا کربلا به زائران خدمات ارائه کردند.

استاندار خوزستان با اشاره به بهره‌گیری از ظرفیت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی گفت: در ایام اربعین بیش از ۱۲۵ هزار زائر از طریق خط ریلی خرمشهر ـ شلمچه جابه‌جا شدند و خدمات درمانی، بیمارستان‌های صحرایی، مراکز بهداشتی، اتاق‌های سرد و سایر امکانات مورد نیاز نیز برای خدمت‌رسانی به زائران فراهم شد.

وی همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح، فراجا، سپاه، بسیج، ارتش، دانشگاه‌های علوم پزشکی، ستاد بازسازی عتبات عالیات، سازمان صدا و سیما، اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، فرمانداری‌ها، منطقه آزاد اروند، شرکت‌ها و صنایع، ستاد مرکزی اربعین و مواکب مردمی را در موفقیت عملیات اربعین موثر دانست و از تلاش آنان قدردانی کرد.

موالی زاده همچنین تشکیل اتاق عملیات مشترک میان مسئولان ایرانی و عراقی را از اقدامات موثر در مدیریت تردد زائران برشمرد و گفت: برگزاری نشست‌های مشترک و ایجاد مواکب مشترک با طرف عراقی، زمینه ارتقای هماهنگی و کیفیت خدمات به زائران را فراهم کرد و نمادی از همبستگی دو ملت ایران و عراق بود.

استاندار خوزستان از مهمان‌نوازی مردم شهرهای مسیر اربعین از جمله آبادان، خرمشهر، اهواز و سایر شهرستان‌های استان قدردانی کرد و افزود: مردم خوزستان با گشودن درهای خانه‌های خود و مشارکت در پذیرایی از زائران، جلوه‌ای ماندگار از عشق و ارادت به حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را به نمایش گذاشتند.

سید محمدرضا موالی‌زاده با بیان اینکه راهپیمایی اربعین امسال در فضایی متفاوت برگزار شد، گفت: این اجتماع عظیم علاوه بر جنبه‌های معنوی، معرفتی و حماسی، نمادی از ولایت‌مداری، مقاومت، انسجام ملی و همبستگی میان ملت‌های ایران و عراق بود.

وی از حمایت دستگاه‌های ملی از جمله ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای پشتیبان قدردانی کرد و گفت: گزارش تفصیلی عملکرد دستگاه‌ها و اقدامات انجام‌شده در عملیات اربعین به‌زودی به اطلاع مردم خواهد رسید.

مرزهای شلمچه و چذابه در استان خوزستان از مهم‌ترین گذرگاه‌های زمینی تردد زائران اربعین به شمار می‌روند و با نزدیک شدن به اربعین حسینی، روند ورود و خروج زائران از این ۲ پایانه مرزی به‌صورت روزانه افزایش می‌یابد.