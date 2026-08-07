عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر لزوم تغییر رفتار ایالات متحده، ضمن هشدار به عواقب تداوم محاصره، اعلام کرد در صورت ادامه این وضعیت، نیرو‌ها و کشتی‌های آمریکایی با خطر و تلفات جدی مواجه خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اجازه باز شدن مسیر دوم را در تنگه هرمز نخواهیم داد. آقای محسن رضایی در حساب کاربری خود در فضای مجازی نوشت: اگر محاصره ادامه یابد، کشتی‌ها و نیرو‌های آمریکایی با خطرات و تلفات جدی رو‌به‌رو خواهند شد. ایالات متحده باید رفتار خود را تغییر دهد در غیر این صورت این وضعیت را تحمل نخواهیم کرد و هرگز اجازه باز شدن کریدور دوم را در تنگه هرمز نخواهیم داد.