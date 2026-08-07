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رئیسجمهور آمریکا اذعان کرد: پس از ماهها جنگ با ایران، تامین برخی مهمات «محدودتر» شده است،
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، رئیسجمهوری آمریکا روز پنجشنبه به وقت محلی در دفتر بیضی شکل کاخ سفید در پاسخ به سوالات خبرنگاران در مورد قیمت انرژی در جهان و در آمریکا بار دیگر ادعا کرد که فکر میکند جنگ علیه ایران «خیلی زود» پایان خواهد یافت.
رئیسجمهوری آمریکا در عین حال اذعان کرد که پس از ماهها جنگ با ایران، تامین برخی مهمات «محدودتر» شده است، اما مدعی شد که ایالات متحده در صورت لزوم، انواع دیگری از تسلیحات با فناوری پایینتر را برای ادامه جنگ در اختیار دارد.
ترامپ همچنین گفت که تامین دوباره ذخایر تسلیحاتی در صورت بروز درگیری دیگری، امری حیاتی است.
او برای پاسخگویی به انتقادهای داخلی به دلیل وارد کردن آمریکا به یک جنگ بی نتیجه و شکست در دست نیافتن به اهداف خیالی افزود: «فکر نمیکنم بتوانند بیشتر از این ادامه دهند.»
ترامپ در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز حاصل شده است؟ بار دیگر با حرفهای تکراری مدعی شد: نمیخواهم بگویم که حاصل شده است، اما در حال حاضر به نوعی باز است.
او در پاسخ به پرسشی درباره درخواست دولتش از کنگره برای اختصاص بودجه بیشتر به تسلیحات، گفت: «ما ذخایر تقریبا نامحدود، داریم. موارد دیگری هم داریم که کمی محدودتر است.»
رئیس جمهوری آمریکا ادعا کرد: «ما انواع خاصی از مهمات داریم که شاید به آن اندازه دقیق نباشند. شاید، میدانید، به آن اندازه سطح بالا نباشند.»
شبکه سیانان پیش از این گزارش داد که کمبود موشکهای هدایتشونده دوربرد و رهگیرهای پدافند هوایی بر سیاست دونالد ترامپ در جنگ علیه ایران تاثیر گذاشته و ارتش آمریکا نزدیک به ۸۰ درصد ذخایر موشکهای سامانه تاد خود را مصرف کرده است.
سیانان روز سهشنبه به وقت محلی در این گزارش افزود: ارتش آمریکا نزدیک به ۸۰ درصد از موشکهای رهگیر یکی از سامانههای کلیدی دفاع موشکی خود را به کار برده و فرماندهان ارشد نظامی آمریکا هشدار دادهاند که ذخایر مهمات پنتاگون به سطحی به شدت پائین و نگران کننده رسیده است.
بر اساس اعلام این رسانه آمریکایی، ذخایر سامانههای اصلی پدافند هوایی بهویژه در جریان جنگ با ایران بهشدت کاهش یافته است و ارتش آمریکا نزدیک به چهارپنجم موجودی موشکهای رهگیر سامانه تاد (THAAD) و حدود نیمی از موشکهای رهگیر سامانه پاتریوت را به کار برده است.
مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی (CSIS) برآورد کرده است که ایالات متحده پیش از آغاز تجاوز علیه ایران، حدود دو هزار و ۲۰۰ فروند موشک رهگیر پاتریوت (از دو نسخه پیشرفته این سامانه) و ۴۵۲ فروند موشک سامانه تاد در اختیار داشته است