استاندار البرز با تأکید بر ضرورت ارتقای نقش امامزاده‌ها در زندگی اجتماعی و فرهنگی مردم گفت: امامزاده‌ها باید فراتر از یک مکان زیارتی، به کانون دائمی فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و خدماتی تبدیل شوند تا بتوانند پاسخگوی نیاز‌های روز جامعه، به‌ویژه جوانان و خانواده‌ها باشند.

امامزاده‌ها باید به پایگاه دائمی حل مسائل فرهنگی، اجتماعی و خدمت‌رسانی به مردم تبدیل شوند

امامزاده‌ها باید به پایگاه دائمی حل مسائل فرهنگی، اجتماعی و خدمت‌رسانی به مردم تبدیل شوند

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، مجتبی عبداللهی روز پنجشنبه ۱۵ مردادماه ۱۴۰۵ در دیدار با هیأت امنای امامزاده حسن (ع) کرج، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده بقاع متبرکه در تقویت هویت دینی و فرهنگی جامعه، اظهار کرد: طی سال‌های گذشته اقدامات ارزشمند و برنامه‌های متنوع فرهنگی و مذهبی در امامزاده‌ها اجرا شده و امروز نسبت به گذشته، این اماکن مقدس از مهجوریت خارج شده‌اند، اما همچنان ظرفیت‌های فراوانی برای توسعه فعالیت‌ها وجود دارد.

وی افزود: باید با برنامه‌ریزی دقیق، تنوع فعالیت‌های فرهنگی و دینی را افزایش دهیم تا امامزاده‌ها در تمام ساعات شبانه‌روز محل حضور مردم باشند و به مراکزی پرنشاط، اثرگذار و الهام‌بخش در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و مذهبی تبدیل شوند.

عبداللهی با تأکید بر اینکه بقاع متبرکه می‌توانند نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی ایفا کنند، گفت: خدماتی مانند مشاوره حقوقی، روانشناسی، مشاوره خانواده، ویزیت رایگان پزشکان، حمایت از ایتام، زنان سرپرست خانوار و اقشار نیازمند، باید در قالب طرح‌هایی همچون «نذر وقت» در امامزاده‌ها ارائه شود تا مردم این اماکن را پناهگاه حل مشکلات خود بدانند.

استاندار البرز تصریح کرد: لازم است با شناسایی دقیق نیاز‌های محله‌های پیرامونی، خدمات امامزاده‌ها ابتدا متوجه ساکنان همان محدوده باشد تا برکات این اماکن مقدس بیش از پیش در زندگی مردم نمود پیدا کند.

وی همچنین بر تدوین یک طرح جامع برای توسعه امامزاده حسن (ع) تأکید کرد و گفت: باید با بهره‌گیری از ظرفیت مشاوران متخصص و نظرات هیأت امنا، چشم‌اندازی بلندمدت برای توسعه این مجموعه تدوین شود تا تمامی ابعاد عمرانی، فرهنگی، خدماتی و اجتماعی آن بر اساس یک نقشه راه مشخص پیش برود.

عبداللهی با اشاره به ضرورت ساماندهی فضای پیرامونی امامزاده حسن (ع) افزود: آزادسازی و ساماندهی محدوده اطراف امامزاده، ایجاد میدانگاه مناسب، بهسازی منظر شهری، توسعه فضا‌های خدماتی و ارتقای امکانات رفاهی از جمله اقداماتی است که باید با جدیت دنبال شود تا این بقعه متبرکه به یکی از شاخص‌ترین مراکز مذهبی و فرهنگی استان تبدیل شود.

وی خاطرنشان کرد: امامزاده حسن (ع) ظرفیت آن را دارد که به محور برگزاری آیین‌های مذهبی، مناسبت‌های ملی و دینی، محافل قرآنی و برنامه‌های فرهنگی استان تبدیل شود و لازم است همه دستگاه‌های مرتبط برای تحقق این هدف همکاری کنند.

استاندار البرز در پایان با تأکید بر استمرار جلسات هم‌اندیشی با هیأت امنای امامزاده حسن (ع)، گفت: با همدلی، برنامه‌ریزی مستمر و پیگیری مصوبات، می‌توان این مجموعه را به الگویی موفق در کشور تبدیل کرد تا مردم در کنار بهره‌مندی از فضای معنوی، خدمات فرهنگی، اجتماعی و حمایتی مورد نیاز خود را نیز دریافت کنند.