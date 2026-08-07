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«دونالد ترامپ» با وحشت از پیروزی «عبدالرحمان محمد السید» معروف به «عبدل السید» در انتخابات میان دورهای سنا از ایالت میشیگان هشدار داد که در صورت پیروزی او، من آخرین رئیسجمهور، جمهوریخواه خواهم بود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، ترامپ روز پنجشنبه به وقت محلی در شبکه اجتماعی تروث سوشال خود خطاب به جمهوریخواهان هشدار داد: برای سناتورهای بزرگ جمهوریخواه، لطفا توجه داشته باشید که عبدالرحمن محمد السید، نامزد دموکرات برای سنای آمریکا از ایالت میشیگان، «لغو فیلی باستر» را بهعنوان مهمترین محور کارزار انتخاباتی خود، تبلیغ میکند.
رئیس جمهوری آمریکا افزود: دیروز او (السید) را تماشا کردم؛ او بشدت درباره لغو فیلی باستر اصرار دارد.
ترامپ هشدار داد: اگر او (السید) موفق شود، دموکراتها ۴ سناتور، ۸ عضو مجلس نمایندگان، آرای بیشتری در مجمع گزینندگان و آرای مردمی به دست خواهند آورد، دیوان عالی را با ۲۳ قاضی به نفع خود تغییر خواهند داد و من، با وجود همه کار بزرگی که انجام میدهیم، متأسفانه آخرین رئیسجمهور جمهوریخواه خواهم بود.
فیلیباستر (Filibuster) یک اصطلاح پارلمانی در سنای ایالات متحده است و به روشی برای طولانیکردن بحثها و جلوگیری از رایگیری درباره یک لایحه یا تصمیم گفته میشود. در حال حاضر، برای پایان دادن به فیلیباستر، باید حداقل ۶۰ نفر از ۱۰۰ سناتور رای دهند تا بحث بسته شود و رایگیری انجام گیرد که به این رای گیری، رای به پایان بحث گفته میشود.
«عبدل السید» با پیروزی در انتخابات مقدماتی مجلس سنای آمریکا از ایالت میشیگان، پرچم جریان ترقیخواه دموکراتها را در یکی از مهمترین رقابتهای انتخاباتی آمریکا بالا برده است و اکنون در خط مقدم نبرد با جمهوریخواهان برای تصاحب کرسیای قرار دارد که میتواند در تعیین کنترل سنا و مسیر سیاسی واشنگتن نقشی تعیینکننده داشته باشد.
انتخابات میان دورهای کنگره آمریکا در تاریخ ۳ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۲ آبان ۱۴۰۵) در آمریکا برگزار خواهد شد و افزایش هزینههای ناشی از جنگ ایران و کاهش محبوبیت ترامپ، حزب جمهوریخواه را نگران شکست مفتضحانه در این انتخابات کرده است.