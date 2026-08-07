به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، باشگاه صنعت نفت آبادان ضمن قدردانی از تلاش‌های ارزشمند مدیران، خبرنگاران، گزارشگران، تصویربرداران و تمامی عوامل پرتلاش صدا و سیمای مرکز آبادان، از همراهی و پوشش رسانه‌ای شایسته مسابقات تیم فوتبال صنعت نفت در فصل گذشته صمیمانه تشکر و قدردانی کرد.

بی‌تردید انعکاس حرفه‌ای و گسترده رقابت‌های این تیم، نقش مهمی در ایجاد شور و نشاط، اطلاع‌رسانی دقیق و همراهی هواداران وفادار صنعت نفت ایفا کرده است.