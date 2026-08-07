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آمریکا در ادامه فشارهای خود بر کوبا پنجشنبه شب ۱۳ نهاد و فرد کوبایی را تحریم کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در بیانیهای در تارنمای این وزارتخانه اعلام کرد: طبق فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورخ ۱ مه ۲۰۲۶ (۱۱ اردیبهشت) برای «اعمال تحریم علیه عاملان سرکوب در کوبا و تهدید امنیت ملی و سیاست خارجی ایالات متحده»، پنج نهاد و هشت فرد کوبایی را که در تهیه تجهیزات نظامی از خارج از کشور برای وزارت نیروهای مسلح انقلابی (MINFAR) و نیروهای امنیتی رژیم کوبا دست داشتند، تحریم میکنم.
روبیو افزود: دولت ترامپ همچنان از هر ابزاری که در اختیار دارد برای مقابله با تهدیدهای رژیم کمونیستی کوبا علیه امنیت ملی ما و پیشبرد اصلاحات اقتصادی و سیاسی برای ایجاد آیندهای بهتر برای مردم کوبا استفاده خواهد کرد. همانطور که رئیس جمهور ترامپ گفته است، عزم او راسخ است: آمریکا یک کشور یاغی را که پناهگاه عملیات نظامی، اطلاعاتی و تروریستی خارجی متخاصم در نود مایلی از خاک آمریکا باشد، تحمل نخواهد کرد.
با آغاز دور دوم ریاست جمهوری ترامپ، آمریکا بار دیگر فشارها علیه کوبا را شدت بخشیده است؛ از جمله آنکه چندی پیش، «دفتر کنترل داراییهای خارجی» (OFAC) در وزارت خزانهداری آمریکا میگل دیاز کانل رئیس جمهور کوبا و چهار تن از نزدیکان او و پنج نهاد این کشور را تحریم کرد.
همچنین بر اساس کیفرخواستی که در یک دادگاه فدرال در میامی ایالت فلوریدا ارائه شده، رائول کاسترو رهبر سابق کوبا به یک فقره تلاش برای کشتن اتباع آمریکایی، چهار فقره قتل و ۲ فقره تخریب هواپیما در دهه ۱۹۹۰ متهم شده است.
آمریکا از زمان پیروزی انقلاب کوبا، محاصره و تحریمهای شدید اقتصادی علیه این جزیره را حفظ کرده است؛ تحریمهایی که بیش از ۶ دهه ادامه داشته است.
مجمع عمومی از سال ۱۹۹۲ تاکنون هر ساله با اکثریت آرا قطعنامهای غیرالزامآور را تصویب کرده است که خواستار لغو محاصره اقتصادی تحمیلی آمریکا بر کوبا میشود.