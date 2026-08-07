معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان گفت: ستاد اربعین با ایجاد زیرساخت‌ها، تأمین امنیت و پشتیبانی، زمینه برگزاری باشکوه این مراسم را در سراسر استان فراهم کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان با تأکید بر مردمی بودن مراسم جاماندگان اربعین گفت: ستاد اربعین با ایجاد زیرساخت‌ها، تأمین امنیت و پشتیبانی، زمینه برگزاری باشکوه این مراسم را در سراسر استان فراهم کرد.

رحمان جلالی در گفت‌و‌گو با رادیو کرمان با تأکید بر نقش گروه‌های مردمی در برگزاری مراسم جاماندگان اربعین گفت: این مراسم امسال با برنامه‌ریزی کمیته‌های پنج‌گانه ستاد جاماندگان در نقاط مختلف استان برگزار شد و نسبت به سال‌های گذشته با افزایش استقبال همراه بود.

جلالی گفت: عملیات اجرایی این مراسم زودتر از زمان پیش‌بینی‌شده به پایان رسید، به‌گونه‌ای که ساعت ۱۵ و ۱۵ دقیقه پایان عملیات ستاد جاماندگان در شهر کرمان اعلام شد.

وی افزود: کمیته امنیتی در روز‌های منتهی به مراسم، پاکسازی محیط‌های اطراف مسیر، کنترل هوشمند و پایش تصویری را انجام داد تا شرایط لازم برای برگزاری مراسم فراهم شود.