برگزاری مراسم جاماندگان اربعین در کرمان با محوریت مردم
معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان گفت: ستاد اربعین با ایجاد زیرساختها، تأمین امنیت و پشتیبانی، زمینه برگزاری باشکوه این مراسم را در سراسر استان فراهم کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان
معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان با تأکید بر مردمی بودن مراسم جاماندگان اربعین گفت: ستاد اربعین با ایجاد زیرساختها، تأمین امنیت و پشتیبانی، زمینه برگزاری باشکوه این مراسم را در سراسر استان فراهم کرد.
رحمان جلالی در گفتوگو با رادیو کرمان با تأکید بر نقش گروههای مردمی در برگزاری مراسم جاماندگان اربعین گفت: این مراسم امسال با برنامهریزی کمیتههای پنجگانه ستاد جاماندگان در نقاط مختلف استان برگزار شد و نسبت به سالهای گذشته با افزایش استقبال همراه بود.
جلالی گفت: عملیات اجرایی این مراسم زودتر از زمان پیشبینیشده به پایان رسید، بهگونهای که ساعت ۱۵ و ۱۵ دقیقه پایان عملیات ستاد جاماندگان در شهر کرمان اعلام شد.
وی افزود: کمیته امنیتی در روزهای منتهی به مراسم، پاکسازی محیطهای اطراف مسیر، کنترل هوشمند و پایش تصویری را انجام داد تا شرایط لازم برای برگزاری مراسم فراهم شود.