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رئیس جمهور ترکیه در سفری یکروزه به ریاض، با ولیعهد عربستان سعودی و نخستوزیر پاکستان، دیدار و گفتوگو خواهد کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، رئیس اداره ارتباطات ریاستجمهوری ترکیه اعلام کرد رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور این کشور روز جمعه هفتم اوت در سفری یکروزه راهی عربستان سعودی خواهد شد.
برهانالدین دوران در پیامی اعلام کرد این سفر در چارچوب یک سفر کاری انجام میشود و اردوغان در جریان آن با محمد بنسلمان، ولیعهد عربستان سعودی، دیدار خواهد کرد.
بر اساس اعلام ریاستجمهوری ترکیه، رئیسجمهور این کشور همچنین قرار است با شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان نیز دیدار و درباره موضوعات مورد اهتمام مشترک گفتوگو کند.
جزئیات بیشتری درباره محورهای این دیدارها و دستور کار مذاکرات تاکنون از سوی مقامهای ترکیه منتشر نشده است.
با این حال خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان امروز جمعه در ریاض یک توافق مشترک دفاعی امضا خواهند کرد.
عربستان سعودی و پاکستان پیشتر توافق دفاع متقابل راهبردی را امضا کردهاند که بر اساس آن، هرگونه تجاوز علیه هر یک از دو کشور بهمنزله تجاوز علیه هر دو تلقی میشود.