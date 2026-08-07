به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان فرمانده انتظامی جیرفت گفت: در اجرای یک ماهه طرح‌های مختلف ارتقا امنیت اجتماعی در سطح شهرستان، ۴۹ خرده فروش موادمخدر، ۱۷ قاچاقچی موادمخدر، ۱۱۴ متهم تحت تعقیب قضایی و ۸۷ نفر سارق دستگیر و در مجموع ۱۴۳ مورد انواع سرقت کشف شد.

سرهنگ "فیروزبخت" افزود: جمع آوری ۲۴ معتاد متجاهر، کشف ۱۱۴ کیلوگرم انواع موادمخدر، ۷ هزار و ۱۱۸ لیتر سوخت قاچاق، دستگیری ۱۶ نفر قاچاقچی سوخت و توقیف ۱۸۵ دستگاه انواع خودرو و موتورسیکلت متخلف، از دیگر دستاورد‌های این طرح است.