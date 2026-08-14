پخش زنده
امروز: -
رئیس پلیس راهور استان یزد: استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی و هر اقدامی که موجب انحراف نگاه و تمرکز راننده از مسیر شود، از عوامل مهم بروز تصادفات است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ عزیزالله دستوار، مهمترین مخاطرات استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی را تشریح و بر ضرورت رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی تأکید کرد.
وی اظهار داشت: استفاده از تلفن همراه در زمان رانندگی، اعم از مکالمه، ارسال یا مطالعه پیام، فعالیت در شبکههای اجتماعی و هر اقدامی که موجب انحراف نگاه و تمرکز راننده از مسیر شود، از عوامل مهم بروز تصادفات رانندگی است.
رئیس پلیس راهور استان یزد افزود: تنها چند ثانیه نگاه کردن به صفحه تلفن همراه کافی است تا راننده فرصت واکنش مناسب در برابر خطرات احتمالی را از دست بدهد و حادثهای جبرانناپذیر برای خود و دیگران رقم بخورد.
دستوار با اشاره به برخورد قانونی پلیس با این تخلف خاطرنشان کرد: رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، پرهیز از عوامل حواسپرتی و تمرکز کامل بر رانندگی، مهمترین راهکار برای کاهش تصادفات و حفظ ایمنی همه کاربران ترافیک است.
وی در پایان از شهروندان خواست در زمان رانندگی، تلفن همراه را کنار گذاشته و با مسئولیتپذیری، سهم خود را در ارتقای فرهنگ ترافیک و حفظ جان انسانها ایفا کنند.