در ماه گذشته میلادی ( جولای ) صادرات نفت عربستان به آمریکا به صفر رسید، این اتفاق در ۴۰ سال گذشته بی‌سابقه است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به گزارش کپلر، صادرات نفت خام عربستان سعودی به آمریکا در ماه گذشته میلادی، برای نخستین‌بار از سال ۱۹۸۵، به صفر رسید؛ زیرا اختلال در عرضهٔ نفت خلیج‌فارس، پالایشگاه‌ها را ناچار به یافتن جایگزین کرد.

در ۴۰ سال گذشته سابقه نداشته صادرات نفت عربستان به آمریکا صفر شود. صادرات نفت عربستان در بازه‌های زمانی از ۶۰۰ هزار بشکه در روز فراتر می‌رفت، اما اکنون به دلیل محدودیت تنگه هرمز صفر شده است.

پالایشگاه‌های آمریکایی در پی درگیری در تنگهٔ هرمز، خرید نفت از خاورمیانه را کاهش دادند و ونزوئلا به‌عنوان جایگزین اصلی ظاهر شد؛ صادرات این کشور به آمریکا به حدود ۶۰۰ هزار بشکه در روز رسید.

پیش‌بینی می‌شود واردات نفت خام عربستان سعودی این ماه به حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز بازگردد.