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سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد کلیه سامانههای خدماتی این سازمان بدون هیچگونه قطعی در دسترس کاربران قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به اطلاع میرساند کلیه سامانه و خدمات پرمراجعه سازمان تأمین اجتماعی برقرار است و بدون هرگونه قطعی و اختلال در دسترس کاربران قرار دارد.
تاکید میشود وقفه موقت و محدود به دلیل ارتقای زیرساختها و بهبود عملکرد سامانهها صرفاً در روز گذشته (چهارشنبه ۱۴ مرداد) بوده است.
در صورت هرگونه ادعای قطعی سیستم هنگام مراجعه به مراکز ارائه خدمات درمانی، با مرکز تماس شبانهروزی تأمین اجتماعی به شماره تلفن سراسری ۱۴۲۰ اعلام نمایید.
آدرس سامانهها به صورت مستقیم:
پرتال اطلاعرسانی
tamin.ir
سامانه خدمات غیرحضوری
es.tamin.ir
پرتال درمان
darman.tamin.ir
نوبتدهی مراکز درمانی
nobat.tamin.ir
نسخهنویسی الکترونیک
ep.tamin.ir
مرکز ارتباطات و نظارت مردمی
۱۴۲۰.tamin.ir
کانال رسمی تأمین اجتماعی:
@Tamin_Media
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
🆔 @mcls_gov_ir