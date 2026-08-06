رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان از اجرای طرح پزشکی خانواده و نظام ارجاع در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به دستاوردهای نظام سلامت کشور گفت:توسعه و تقویت برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، نقش مهمی در افزایش بهرهوری نظام سلامت و ارائه ی خدمات مؤثر، عادلانه و هدفمند به مردم دارد.
دکتر جلال الدین امیری افزود: دانشگاه علوم پزشکی لرستان با شناسایی مستمر نقاط قوت و چالشها، ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی را با جدیت دنبال میکند.
وی بیان کرد: این طرح در شهرستان دلفان امکان بهرهمندی هر فرد از چهار نوبت ویزیت رایگان در سال را فراهم کرده و با استقرار نظام ارجاع، روند دریافت خدمات تخصصی را هدفمندتر و منظمتر میکند.