رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به دستاوردهای نظام سلامت کشور گفت:توسعه و تقویت برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، نقش مهمی در افزایش بهره‌وری نظام سلامت و ارائه ی خدمات مؤثر، عادلانه و هدفمند به مردم دارد.



به گزارش خ برگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛

دکتر جلال الدین امیری افزود: دانشگاه علوم پزشکی لرستان با شناسایی مستمر نقاط قوت و چالش‌ها، ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی را با جدیت دنبال می‌کند.

