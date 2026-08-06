پخش زنده
امروز: -
شبکه المیادین فاش کرد که عربستان آمار و اسامی کشتهشدگان حملات یمن را محرمانه و انتشار آن را ممنوع اعلام کرده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، شبکه المیادین به نقل از منابع خود در دولت صنعا افزود که مقامات سعودی دستورهای سختگیرانهای برای محرمانه نگه داشتن اسامی و تعداد کشتهشدگان حمله اخیر انصارالله صادر کردند.
این منبع اعلام کرد که هدف از این اقدام، حفظ روحیه تضعیف شده نیروهای نظامی سعودی است.
همچنین یک منبع نظامی بلندپایه به المیادین گفت که عملیات نیروهای مسلح یمن علیه پادگانهای تجمع نیروهای سعودی، پس از رصد اطلاعاتی دقیق انجام شده و به همین دلیل، این حمله از دقت و قدرت بالایی برخوردار بوده و اهداف تعیینشده را بهطور متمرکز هدف قرار داده است.
یک منبع آگاه به شبکه المسیره گفت که عملیات اخیر نیروهای مسلح یمن، اتاق فرماندهی نیروهای سعودی مسئول سازماندهی و استقرار نیروهای نظامی در مناطق مرزی با یمن از جمله الرویک، العبر و الثنیه را هدف قرار داده است.
این منبع اعلام کرد که در نتیجه این عملیات، شماری از افسران سعودی که مسئول فرماندهی این استقرارهای نظامی بودند، کشته یا زخمی شدند.
شامگاه امروز نیز ژنرال یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که مواضع نظامی در مناطق الرویک، العبر، الثنیه و چند پادگان وابسته به نیروهای موسوم به «لشکر اول» و «لشکر سوم آمادهباش» با شمار زیادی موشک بالستیک و پهپاد هدف قرار گرفتهاند.
به گفته سریع، در نتیجه این عملیات، صدها نفر از نیروهای وابسته به عربستان کشته یا زخمی شدند. همچنین تعدادی پادگان، انبار تسلیحاتی، مرکز تجمع نیرو و خودروهای نظامی در منطقه الودیعه در شرق یمن منهدم شد.
در این بیانیه با هشدار به عربستان تأکید شد که هرگونه اقدام نظامی جدید با پاسخ متقابل روبه رو خواهد شد.
نیروهای مسلح یمن همچنین از نیروهای یمنی همسو با ریاض خواستند پیش از هرگونه درگیری جدید، مواضع خود را ترک کنند.
همزمان محمد شوکه عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله نیز اعلام کرد این عملیات در چارچوب یک اقدام پیشگیرانه انجام شده و پس از رصد تحرکات نیروهای سعودی و همپیمانانشان برای حمله به صنعا، این تجمعات هدف قرار گرفته است.
پیش از انتشار این بیانیه، منابع رسانهای گزارش داده بودند که در حملات موشکی یمن به چند پادگان در استانهای مأرب و حضرموت، دستکم ۳۰ نفر از نیروهای دولت مستعفی وابسته به عربستان کشته شدند.