ایستادگی و مقاومت ایرانی‌ها در جنگ اخیر باعث شده دنیا ایران رو بتدریج کشف کنه. طوری که جی دی ونس، معاون اول رئیس جمهور آمریکا ناچار به اذعان این نکته شده که ایرانی‌ها ملتی مقاوم و سرسخت هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن کامل مقدمه تحلیلی خبر ۲۱ سیما در پنج شنبه ۱۵ مرداد به شرح زیر است:

تابستان به نیمه رسید و جنگ تحمیلی سوم هم ۱۶۰ روزه شده، اما هنوز دست دشمنان ملت ایران به تنگه هرمز ما نرسیده. گلوگاهی فوق راهبردی که دیگه فقط آبراهی برای عبور کشتی‌ها نیست بلکه شده ستون محکم نظم امنیّتی جدید ایران. به همین خاطر معاون وزیرخارجه مون گفته: تا منافع ملی و امنیت ملی ایرانی‌ها تامین نشه، این آبراه حیاتی باز نخواهد شد حتی اگر با عمان، برای مدیریت تردد‌ها تفاهم شه.

تنگه هرمز؛ اهرم فشاری که برای مدت طولانی، کارایی خواهد داشت: این عنوان نشریه اکونومیسته برای نشان دادن اهمیت این گلوگاه راهبردی در خلیج همیشه فارس. گلوگاهی که امروز نبض بازار‌های جهانی رو در دست گرفته. اویل پرایس گزارش داده: با محدودیت‌های اعمالی در تنگه هرمز، ذخایر جهانی سوخت بشدت در حال کاهشه. بحرانی که می‌تونه در جهان به فاجعه تبدیل شه و ایران، با افزایش تدریجی هزینه‌های اقتصادی و امنیتی، واشنگتن رو به سمت پذیرش خواسته‌های خودش سوق میده. بله ایستادگی و مقاومت ایرانی‌ها در جنگ اخیر باعث شده دنیا ایران رو بتدریج کشف کنه. طوری که جی دی ونس، معاون اول رئیس جمهور آمریکا ناچار به اذعان این نکته شده که ایرانی‌ها ملتی مقاوم و سرسختن.

نشریه آمریکایی «آتلانتیک» هم در گزارشی گفته بزرگترین اشتباه ترامپ، نشناختن ایران بود. دستکم گرفتن ایران، باعث شده حالا ترامپ و دارودسته اش، تقصیر ناکامی هاشون رو گردن هم بندازن و البته همشون هم بشدت گردن نگیر!

روزنامه واشنگتن پست، در گزارشی در باره ته کشیدن ذخایر موشکی بخصوص پدافندی آمریکا فاش کرده: ترامپ چند روز پیش با وزیر جنگش در کمپ دیوید دهن به دهن شده. او که در جنگ با ایران به خنسی خورده و تازه فهمیده کفگیر ذخایر تسلیحاتی آمریکا هم به ته دیگ خورده از دست وزیر جنگش عصبانیه؛ چون هگست سردسته اونایی بود که به ترامپ گفته بودن عملیات نظامی علیه ایران، «پیروزی سریع و آسان» خواهد بود. هگست هم حالا انداخته گردن معاونش و گفته او اطلاعات دقیق در باره ذخایر سلاح نداده بود. حالا ترامپ که از رسانه‌ای شدن این موضوع دستپاچه شده، گفته اولا مقادیر زیادی مهمات داریم! دوم اینکه کسانی که چنین مطلبی رو فاش کرده‌اند خائن هستند و باید زندانی شوند! این اتفاقا یعنی اطلاعات فاش شده درست بوده.

حالا همه تحلیل گر‌ها میگن علت دست و پا زدن‌های ترامپ اینه که گذر زمان در تنگه هرمز اصلا و ابدا به نفع آمریکا نیست. هفته نامه نیوزویک نوشته: ترامپ به سرعت به بدترین گزینه خود در قبال ایران نزدیک می‌شه. نویسنده نیوزویک سه گزینه رو پیش روی رئیس جمهور آمریکا گذاشته اول: تشدید جنگ؛ دوم: جنگ فرسایشی؛ و سوم گزینه‌ای است تحت عنوان: «بزنیم به چاک». تحلیلگر نیوزویک نوشته تنها گزینه جدی و واقعی ترامپ، همین آخریه! یعنی آمریکا برای همیشه از خاورمیانه بیرون بکشه و به متحداش از جمله اسرائیل بگه خودتان از پس ایران بر بیایید!

اگر آمریکا ناچاره متحداش رو تنها بذاره، اما در مقابل، پیوند ایران و متحداش روز به روز قوی‌تر می‌شه. امروز دیگه وحدت میدان‌های مقاومت، از یمن و لبنان تا غزه کشیده شده. آمریکا و اسرائیل باید این واقعیت تلخ را بپذیرن که اگه در بند اول تفاهمنامه اسلام آباد کنار موضوع پایان جنگ در ایران، اسم لبنان اومده بود، اما یک خط بالاترش نوشته در همه جبهه‌ها باید جنگ پایان داده بشه. یعنی فلسطین و غزه هم در زمره جبهه مقاومتن و هرگونه جنگ و تهدید در غزه به مثابه نقض آتش بس و تفاهم نامه تلقی می‌شه. آری! ایرانی‌ها فارغ از پایبند بودن یا نبودن دشمن به تفاهم و توافق، با توکل به خدا، نیرو‌های مسلح مقتدر، اتحاد مقدس و با رهبری که به توصیف رئیس جمهور، شخصیتی استثناییه دارن تاریخ رو از نو می‌نویسن و دشمن رو وادار میکنن فکر تجاوز و بدعهدی رو در برابر ایران از سرش بیرون کنه.

تاریخ جدید ایران، صدوپنجاه و نه شبه که همزمان در میدان و خیابان ترسیم می‌شه: میدان رزم و دیپلماسی و خیابان حضور با پرچم‌های سرخ در دست مردمانی نجیب که تنگه هرمز رو ارث پدری و مهر مادری خودشون می‌دونن که بعد از قرن‌ها دوباره به آغوش وطن برگشته. مردم نشون دادن خیابان همون میدانه؛ برای دفاع از ایران مقتدر.