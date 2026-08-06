مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، در آئین گرامیداشت روز خبرنگار از تلاش‌های صداوسیما و اصحاب رسانه در شرایط سخت کیش و کشور قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمد کبیری در آئین گرامیداشت روز خبرنگار، گفت: اصحاب رسانه و مطبوعات پل ارتباطی برای انعکاس مسائل مختلف به مسئولان با هدف کاهش مشکلات مردم هستند.

او افزود: با تکیه به همدلی، صداقت و اجرای برنامه‌های حمایتی، روند توسعه، رونق اقتصادی و تقویت جایگاه گردشگری کیش با قدرت ادامه خواهد یافت.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، خاطرنشان کرد: پیگیری ارائه تسهیلات به فعالان اقتصادی، حمایت‌های بیمه‌ای و مالیاتی و تسهیل برخی رویه‌های تجاری برای فعالان اقتصادی کیش ادامه دارد و جزئیات آن در هفته دولت اعلام خواهد شد.

محمد کبیری با اشاره به برنامه های حمایتی از خبرنگاران و اصحاب رسانه، گفت: اصحاب رسانه و مطبوعات نیز در طرح مسکن خدمت دیده شده اند و ودیعه مسکن اهالی رسانه تا پایان امسال محقق خواهد شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: مرکز رسانه ای کیش در مرحله مکان یابی است و برای اجرای آن در قالب طرح BOT با مشارکت اصحاب رسانه و مطبوعات انجام خواهد شد.

محمدکبیری ارائه سیمکارت رایگان و ماهانه پنجاه گیگابایت اینترنت برای فعالیت خبری خبرنگاران و اصحاب رسانه را از دیگر برنامه های حمایتی برشمرد .

او ابراز امیدواری کرد با همدلی مردم، رسانه‌ها و مدیران، فضای پس از جنگ تحمیلی با آرامش بیشتری مدیریت شود و کیش به عنوان یکی از مهم‌ترین مقصدهای گردشگری و اقتصادی کشور جایگاه خود را حفظ کند.