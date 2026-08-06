سناتور شومر: مردم آمریکا به قایق نجات نیاز دارند، نه ناوگان طلایی ترامپ!

سناتور شومر: مردم آمریکا به قایق نجات نیاز دارند، نه ناوگان طلایی ترامپ!

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، شومر در سخنانی در صحن سنا که متن آن پنجشنبه شب در تارنمای این سناتور منتشر شد، با بیان اینکه ترامپ منافع شخصی را بر مردم آمریکا ترجیح می‌دهد، اظهار کرد: در حالی که خانواده‌های آمریکایی حتی نمی‌توانند سر خود را روی آب بگیرند، ترامپ وقتش را صرف ساختن «ناوگان طلایی» کشتی‌هایی می‌کند که نیروهای دریایی آنها را نمی‌خواهد.

دفتر بودجه کنگره در گزارشی تخمین زده است که پیشنهاد ترامپ برای ساخت کلاس جدید ناوهای جنگی که قرار است ستون فقرات «ناوگان طلایی» نیروی دریایی را تشکیل دهند، می‌تواند ۲۷۵ میلیارد دلار هزینه داشته باشد.

این گزارش حاکی است که ساخت اولین کشتی از این کلاس پیشنهادی، ۲۳.۴ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت و هر کشتی اضافی می‌تواند ۱۸ میلیارد دلار هزینه داشته باشد. این طرح شامل ۱۵ ناو جنگی است.

سناتور شومر گفت که پیشنهاد ایجاد این ناوگان نمونه دیگری از «طرح های تکبرآمیز» ترامپ است که نشان می‌دهد او به جای رفع نگرانی‌های داخلی تمایل دارد نام خود را روی برنامه‌های نظامی پرهزینه بگذارد.

شومر افزود: او ، به جای تامین نیازهای مردم آمریکا، ترجیح می‌دهد با قرار دادن نامش روی ۱۵ ناو جنگی به ارزش ۲۷۵ میلیارد دلارغرور خودش را ارضا کند.

او تاکید کرد: مردم آمریکا در حال حاضر به ناوگان طلایی کشتی‌های جنگی کلاس ترامپ نیاز ندارند. آنها به یک قایق نجات نیاز دارند.