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آقای قالیباف در واکنش به ادعاهای اخیر مقامات آمریکا به دیپلماسی نمایشی، شکستخورده و تکراری آنها اشاره کرد و نوشت: حملهٔ بزرگی تو راهه… صبر کنید، بیخیال، اونها میخوان مذاکره کنن. این حرفها چیزی جز یک دیپلماسی نمایشی تکراری نیست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ آقای قالیباف رئیس مجلس در واکنش به ادعاهای اخیر مقامات آمریکا به دیپلماسی نمایشی، شکستخورده و تکراری آنها در فضای مجازی اشاره کرد و نوشت: حملهٔ بزرگی تو راهه… صبر کنید، بیخیال، اونها میخوان مذاکره کنن. این حرفها چیزی جز یک دیپلماسی نمایشی تکراری نیست.
استفاده از قلدری + وعدههای عملنشده + اخبار جعلی بهعنوان اهرم فشار برای مذاکره، یک استراتژی شکستخورده است.
واقعیتها را بپذیرید و به تعهداتتان عمل کنید. ما به نمایشهای بیشتر نیازی نداریم.