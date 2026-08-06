آقای قالیباف در واکنش به ادعا‌های اخیر مقامات آمریکا به دیپلماسی نمایشی، شکست‌خورده و تکراری آنها اشاره کرد و نوشت: حملهٔ بزرگی تو راهه… صبر کنید، بی‌خیال، اون‌ها می‌خوان مذاکره کنن. این حرف‌ها چیزی جز یک دیپلماسی نمایشی تکراری نیست.

پاسخ قالیباف به ترامپ: این دیپلماسی نمایشی، شکست خورده است

پاسخ قالیباف به ترامپ: این دیپلماسی نمایشی، شکست خورده است

واقعیت‌ها را بپذیرید و به تعهدات خود عمل کنید

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ آقای قالیباف رئیس مجلس در واکنش به ادعا‌های اخیر مقامات آمریکا به دیپلماسی نمایشی، شکست‌خورده و تکراری آنها در فضای مجازی اشاره کرد و نوشت: حملهٔ بزرگی تو راهه… صبر کنید، بی‌خیال، اون‌ها می‌خوان مذاکره کنن. این حرف‌ها چیزی جز یک دیپلماسی نمایشی تکراری نیست.

استفاده از قلدری + وعده‌های عمل‌نشده + اخبار جعلی به‌عنوان اهرم فشار برای مذاکره، یک استراتژی شکست‌خورده است.

واقعیت‌ها را بپذیرید و به تعهدات‌تان عمل کنید. ما به نمایش‌های بیشتر نیازی نداریم.