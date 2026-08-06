مردم ولایی لرستان در ایستگاه ۱۵۸ سنگر ولایت و مقاومت ،بر خونخواهی امام شهید، تبعیت از منویات رهبر معظم انقلاب وحمایت از نیرو‌های مسلح تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداو سیمای استان لرستان ؛مردم ولایی و انقلابی لرستان در یکصد و پنجاه و هشتمین اجتماع شبانه سنگر خیابان برای خونخواهی امام شهید ،بیعت با رهبرمعظم انقلاب اسلامی و حمایت از نیروهای مسلح و دفاع از ایران اسلامی همچنان با صلابت و اقتدار ایستاده اند.





مردم ولایی خرم آباد با حضور حماسی در شب های اقتدار، مقاومت و ایستادگی در برابر فشارها و تهدیدها، حفظ امنیت، استقلال و عزت کشور را از دستاوردهای این مسیر عنوان کردند و بر تداوم وحدت و حضور آگاهانه مردم در حمایت از منافع ملی تأکید کردند.



