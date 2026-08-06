وزارت خارجه و شورای عالی سیاسی یمن با دفاع از عملیات اخیر نیروهای مسلح این کشور علیه مواضع وابسته به عربستان، ریاض را مسئول تشدید تنش‌ها دانستند و تأکید کردند تا زمان رفع محاصره، معادله «محاصره در برابر محاصره» ادامه خواهد یافت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وزارت خارجه یمن اعلام کرد: حملات اخیر نیرو‌های مسلح یمن در پاسخ به فعالیت‌های نظامی ریاض در خاک این کشور انجام شده است.

طبق گزارش شبکه المسیره، این وزارتخانه با بیان اینکه عربستان در حال ایجاد اردوگاه‌های نظامی در خاک یمن است، تأکید کرد نیرو‌های مسلح یمن اجازه ادامه این اقدامات را نخواهند داد و بر اساس قوانین و عرف بین‌المللی، حق پاسخ به هرگونه اقدام خصمانه علیه امنیت و ثبات کشور را برای خود محفوظ می‌داند.

وزارت خارجه یمن همچنین تصریح کرد که رفع محاصره، پایان اشغالگری و حرکت در مسیر صلح، بهترین گزینه برای پایان دادن به بحران است.

این وزارتخانه همچنین هشدار داد که ادامه سیاست‌های توسعه‌طلبانه عربستان، پیامد‌های سنگینی برای این کشور به دنبال خواهد داشت.

در همین حال، شورای عالی سیاسی یمن با صدور بیانیه‌ای از عملیات گسترده نیرو‌های مسلح این کشور علیه تجمعات نظامی وابسته به عربستان در مناطق الرویک، العبر، الثنیه و چند اردوگاه دیگر قدردانی کرد.

این شورا تاکید کرد که این عملیات، طرح ریاض برای آغاز حمله زمینی و برهم زدن روند پایان محاصره ۱۲ ساله یمن را ناکام گذاشته است.

شورای عالی سیاسی یمن تأکید کرد: معادله «محاصره در برابر محاصره و تشدید تنش در برابر تشدید تنش» همچنان پابرجاست و هرگونه تحرک نظامی عربستان با پاسخ دردناک مواجه خواهد شد.

این شورا همچنین اعلام کرد که استقرار نیرو‌ها و تحرکات زمینی و دریایی عربستان مانع ادامه اقدامات یمن برای رفع محاصره نخواهد شد و مسئولیت کامل پیامد‌های هرگونه تشدید تنش متوجه ریاض است.

شورای عالی سیاسی یمن همچنین تأکید کرد که تصمیم این کشور برای اعمال ممنوعیت دریایی علیه کشتیرانی عربستان پس از به نتیجه نرسیدن تلاش‌های سیاسی و ابتکار‌های صلح اتخاذ شده است.

این بیانیه پس از آن صادر شد که نیرو‌های مسلح یمن با هشدار به عربستان اعلام کردند که در عملیاتی گسترده، تجمعات و اردوگاه‌های نیرو‌های مورد حمایت عربستان در استان‌های مأرب و حضرموت را با موشک‌های بالستیک و پهپاد هدف قرار داده‌اند.

در همین راستا، محمد شوکه، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله نیز اعلام کرد عملیات اخیر پس از رصد تحرکات و تجمع نیرو‌های سعودی و هم‌پیمانانشان برای آغاز حمله به صنعا انجام شده و هدف آن، خنثی کردن این عملیات بوده است.